माळीवाड्यासह हा भाग झाला बफर झोन

नगर : शहरातील सुभेदार गल्ली व सारसनगर भागात सात रुग्ण सापडताच नगर शहरातील माळीवाड्यासह मोठा भाग बफर झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या परिसरात नागरिकांना फिरण्यास, तसेच दुकाने व आस्थापना सुरू ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरात खळबळ निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नगर शहरातील खाद्यपदार्थांची, तसेच अन्य एकल दुकाने उघडण्याची मुभा दिली होती. त्यानंतर शहरातील सुभेदार गल्लीत पाच, तसेच सारसनगर परिसरातील शांतीनगरमध्ये दोन, असे सात कोरोनाबाधित आढळून आले. त्यामुळे आज दुपारी या परिसरापासून दोन किलोमीटर हवाई अंतर असलेला परिसर बफर झोन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. तो 27 मेपर्यंत बफर झोन राहणार आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाकडून हा परिसर "सील' करण्याची कारवाई आज सुरू होताच नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. कोरोनाचा रुग्ण आढळला, अशी अफवाही काही काळ या परिसरात पसरली होती. पोलिस प्रशासनाने हा परिसर बफर झोन म्हणून "सील' करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. शहरात नेहमीप्रमाणे फिरणाऱ्या नागरिकांना पोलिस अडवत होते. दुकाने व आस्थापना तातडीने बंद करण्याच्या सूचना मिळत होत्या. त्यामुळे घबराट आणखी वाढली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नागरिकांनी, प्रशासनाने सांगितलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आवाहनही प्रशासनाने केले आहे. या आदेशामुळे शहरातील माळीवाडा, वाडिया पार्क, पंचपीर चावडी, जुना बाजार, वसंत टॉकीज चौक, माणिक चौक, आशा टॉकीज चौक, नवी पेठ, कापड बाजार, अर्बन बॅंक रस्ता, गांधी मैदान, चितळे रस्त्याचा अर्धा भाग आदी ठिकाणे "सील' करण्यात आली आहेत. परिसराची ड्रोनद्वारे पाहणी

शहरात नागरिक व दुकानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडून ड्रोनचीही मदत घेण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणे अवघड होणार आहे.

Web Title: This part became a buffer zone with Maliwada