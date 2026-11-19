पाथर्डी,: तालुक्यातील पाथर्डी-खरवंडी राष्ट्रीय महामार्गावरील भुतेटाकळी फाटा येथे बुधवारी सकाळी पाच दुकानांना भीषण आग लागली. दुकानांमधील साहित्य व फर्निचर जळून खाक झाले. व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. बुधवारी सकाळी सव्वासहा वाजण्याच्या सुमारास एका दुकानातून धूर येत असल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. .नागरिक घटनास्थळी जमा होत असतानाच आगीने शेजारील दुकानांनाही विळख्यात घेतले. आगीमुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या आगीत इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान, वाहन दुरुस्तीचे गॅरेज, चप्पल दुकान, पान स्टॉल, कापूस खरेदीशी संबंधित दुकानांचे मोठे नुकसान झाले. .दुकानांमधील साहित्य, फर्निचर व इतर वस्तू पूर्णपणे जळून खाक झाल्या. पाथर्डी पोलिस ठाण्याचे पोलिस कॉन्स्टेबल मच्छिंद्र बांगर व श्याम बनकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पाथर्डी नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलातील दिनेश पवार, विलास जाधव व वैभव दिनकर यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. शेषराव गिरी, अक्षय फुंदे, श्रीराम महाजन, अमोल फुंदे व ज्ञानेश्वर घुले यांच्या दुकानांचे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.