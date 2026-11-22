पाथर्डी,: पाथर्डी शहरासह तालुक्यातील अवैध धंद्यांविरोधात पोलिसांनी संयुक्त मोहीम राबवून ११ जणांना ताब्यात घेतले. स्थानिक गुन्हे शाखा, अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे पथक, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय आणि पाथर्डी पोलिस ठाण्याच्या अशा चार पथकांनी ही कारवाई केली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांच्या आदेशानुसार ही मोहीम राबविण्यात आली..कासार पिंपळगाव आणि तिसगाव परिसरात पोलिसांनी कारवाई केली. वृद्धेश्वर साखर कारखाना परिसरात केलेल्या कारवाईत तीन हजार ६०० रुपये रोख आणि २५ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला. याच ठिकाणी केलेल्या दुसऱ्या कारवाईत एक हजार ६५० रुपये रोख आणि १५ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला. .पाथर्डी पोलिस ठाण्याच्या पथकाने केलेल्या तिसऱ्या कारवाईत एक हजार २४० रुपये जप्त केले. याच पथकाने टाकळी फाटा परिसरात विनापरवाना देशी दारू विक्रीविरोधात कारवाई करून एक हजार २८० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. दुसऱ्या कारवाईत ९६० रुपये किमतीची देशी दारू जप्त करण्यात आली.पाथर्डी शहरात माव्याची विक्री होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तीन ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईत चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.