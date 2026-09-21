Pathardi Corruption: पाच लाखांची लाच मागितली, दोन लाख १५ हजारांवर तडजोड; एक लाख घेताच पाथर्डीत पोलिस अंमलदार ACBच्या जाळ्यात

पाथर्डी : एक लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना पाथर्डी पोलिस ठाण्यात कार्यरत पोलिस अंमलदार विनोद मासाळकर याला नाशिक लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने शनिवारी (ता. १९) अटक केली. लाचलुचपत विभागाचे पोलिस उपाधीक्षक संतोष पैलकर यांनी मासाळकर याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मागील आठवड्यात शहरातील दक्षिणमुखी मारुती मंदिराजवळ एका ट्र्क चालकाला कट का मारला असे म्हणून प्रताप साळुंके ऊर्फ भावड्या व अरबाज शेख यांनी ट्रक चालक व क्लिनरला मारहाण केली होती. या मारहाण प्रकरणात जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे व खंडणी मागणे ही दोन कलमे आरोपींवर लावण्यासाठी मासाळकर याने या घटनेतील तक्रारदाराकडे पाच लाख रुपयांची लाच मागितली होती..तडजोडी अंती दोन लाख पंधरा हजार रुपये देण्याचे तक्रादाराने मान्य करत सदरची माहिती नाशिक येथील लाचलुचत विभागाला कळवली होती. त्यानुसार या विभागाचे पथक पाथर्डी येथे दोन पंच घेऊन दाखल झाले होते. या नंतर तक्रारदार व मासाळकर यांच्यात व्हाईस रेकॉर्डरवर पैशांच्या देवाण घेवाणीचा संवाद लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने ऐकला. .या संवादात तातडीने एक लाख रुपये देण्याचे तक्रादाराने मान्य करत कुठे भेटायचे याची विचारणा मासाळकर यांच्याकडे केली असता मासाळकर याने पोलीस ठाण्याच्या जवळच असलेल्या पाण्याच्या टाकीजवळ एक लाख रुपये घेऊन ये असे सांगितल्यानंतर तक्रारदार व पथक पाण्याच्या टाकीजवळ गेले. .या वेळी मासाळकर याने एक लाख रुपये तक्रारदाराकडून घेताच या पथकाने मासाळकर याला ताब्यात घेतले. दरम्यान या पथकाने जो संवाद या वेळी ऐकला त्यामध्ये मासाळकर याने आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाच लाख रुपयांची रक्कम मागितली होती. मात्र आपण ती दोन लाख पंधरा हजार रुपयांवर आणली असल्याचा दावा केला होता. हे वरिष्ठ आधिकारी नेमके कोण? असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पुढील तपासात या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होणार कि नाही या विषयी सध्या उलट सुलट चर्चा शहरात सुरु आहे. या कारवाईत पोलिस कॉन्स्टेबल दिनेश खैरनार, अविनाश पवार, योगेश शिंदे व फिर्यादी संतोष पैलकर यांनी सहभाग घेतला असून पुढील तपास लाचलुचपत विभागाच्या पोलीस निरीक्षक सविता तांबे या करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.