पीएफ व सेवानिवृत्ती रक्कम थेट लाभधारकाच्या खात्यावर होणार वर्ग

टाकळी ढोकेश्वर : भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ), सेवानिवृत्ती रक्कम आता कॅश मॅनेजमेंट प्रॉडक्‍ट (सीएमपी) प्रणालीद्वारे अर्थ विभागातून स्टेट बॅंकेत न जाता थेट लाभधारकांच्या खात्यांवर जमा होणार आहे, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे राज्य संपर्कप्रमुख रावसाहेब रोहकले यांनी दिली. शिक्षक परिषदेने यासाठी वेळोवेळी पाठपुरावाही केला. या प्रणालीचे उद्‌घाटन बुधवारी (ता. 15) मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांच्या हस्ते झाले. यापुढे सीएमपी प्रणालीने, प्रकरण मंजुरीनंतर एकाच दिवसात संबंधितांच्या खात्यांवर रकमा वर्ग होणार आहेत. हेही वाचा - कोरोनाची जिल्हा परिषदेत एन्ट्री या अगोदर ही रक्कम कोशागारातून स्टेट बॅंकेत व त्यानंतर लाभधारकांच्या खात्यांवर जमा होत होती. या प्रक्रियेसाठी आठ ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागत असे. नव्या प्रणालीच्या यशस्वितेसाठी अर्थ विभागाचे ए. बी. बोंदर्डे व सुशील विधाते यांनी प्रयत्न केले. अखेर हा विषय मार्गी लागल्यामुळे परिषदेच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले. भविष्यनिर्वाह निधी प्रकरणांच्या मंजुरीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सकारात्मक असून, तोही प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

