पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर खड्ड्यांचे साम्राज्य

संगमनेर (अहमदनगर) : संगमनेर तालुक्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अधीक प्रमाणात झालेल्या पावसामुळे कृषीसह सर्व बाबींवर परिणाम झाला. तालुक्यातील महत्वाच्या मार्गासह सर्व रस्त्यांवरील खड्ड्यात पावसाळ्यात वाढ झाल्याने याचा थेट परिणाम वाहतुकीवर झाला. राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रवाशी वाहनांकडून लाखो रुपयांचा टोल वसूल करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीचे देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप प्रवासीवर्गातून होत आहे. संगमनेर तालुक्यातून जाणार्‍या पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील बोटा बाह्यवळण रस्ता, माहुलीता एकल घाट, डोळासणेचा उड्डाणपुल व चंदनापुरी घाट या सर्व ठिकाणी असंख्य लहान मोठे खड्डे पडले आहेत. दिवसा तसेच रात्रीही मोठ्या प्रमाणात दुचाकी व चारचाकी वाहनांची वर्दळ असलेल्या या महामार्गावरील खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने, भरधाव वेगातील वाहनांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या प्रयत्नात खड्ड्यात वाहने आदळून किंवा दुभाजकावर धडकून दररोज छोटे मोठे अपघात होतात. या घटनांमध्ये वाहनांचे नुकसान होण्याबरोबरच प्रवाशांनाही इजा होत आहे. या मार्गावर तीन चार दिवसांपूर्वी खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने एक मोटार उलटली होती मात्र सुदैवाने चालक बचावला. या महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याची मागणी वारंवार करून करूनही याकडे संबंधित विभाग आणि ठेकेदार कंपनी दुर्लक्ष करीत आहे. या रस्त्यावरील हिवरगाव पावसा टोलनाक्यावर छोट्या-मोठ्या मालवाहू आणि प्रवासी वाहनांकडून लाखो रुपयांचा टोल वसूल केला जातो. या महामार्गावरील प्रवासासाठी वाहनचालकही मोठ्या प्रमाणात टोल भरतात. त्यानुसार सुविधा देणे टोल प्रशासनाला क्रमप्राप्त असतानाही, खड्डे बुजविण्याची तसदी ठेकेदार कंपनी घेत नाही. टोल प्रशासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन, प्रवाशांच्या जीवाशी खेळणे बंद करण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Pits fell on Pune to Nashik National Highway due to rains