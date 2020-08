संततधारेमुळे रस्त्याची चाळण; ‘या’ मार्गावरुन जायचे कसे

शेवगाव ( अहमदनगर ) : आठवडयाभरापारून सुरु असलेल्या संततधारेमुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठमोठाले खड्डे पडून त्यांची अक्षरश : चाळण झाली आहे . खडयातून मार्ग काढतांना वाहन चालकांची चांगलीच धमछाक होत आहे . तसेच पादचाऱ्यांनाही चालणे मुश्कील झाले असून या रस्त्यांची त्वरीत दुरूस्ती करण्याची मागणी नागरीकांतून होत आहे . नगर , नेवासे , पाथर्डी , पैठण व गेवराईकडे जाणारे प्रमुख राज्यमार्ग शेवगाव शहरातून जातात . मराठवाडयातून या मार्गाने पुणे , मुंबईकडे जाणाऱ्या मोठया वाहनांची संख्या ही जास्त आहे . तालुक्यात यावर्षी सुरुवातीपासून दमदार पावसामुळे सर्वच मार्गावर छोटे मोठे खड्डे पडले होते . मात्र आठवडयापासून सुरु असलेल्या संततधारेमुळे या सर्व राज्यमार्गांची वाट लागली आहे . पैठण रोडवरील महात्मा गांधी पुतळ्याशेजारील व डॉ . दारकुंडे हॉस्पिटल समोरील रस्त्यांवर मोठमोठाले खड्डे पडून या रस्त्यांची अक्षरश : चाळण झाली आहे . अशीच परिस्थिती नेवासे रस्त्यावरील पवार बजाज शोरुम , अजिंक्य हाँटेल समोर , बसस्थानकासमोरील क्रांती चौक , आंबेडकर चौक , पाथर्डी रस्त्यावरील आबासाहेब काकडे शिक्षणशास्त्र महाविदयालया समोर तसेच मिरी मार्गे रस्त्यावर अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे . पैठण रोड , पाथर्डी रस्त्यावरील खड्डे तर खुप मोठमोठाले असून त्यातून गाडी घातल्यास ती तेथेच अडकून पडते . दुचाकी वाहनचालकांचे याठिकाणी अपघात नित्याचेच झाले आहेत . मागील काही महिन्यापूर्वीच या रस्त्याची डागडूजी करुन बीले काढण्यात आली आहेत . मात्र डागडूजी केलेल्याच ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या कामाबाबत शंका उपस्थित केली जाते . या रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी प्रवाशी व नागरीक करत असतांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे . या रस्त्यावर अपघातांची मालिका सुरुच असून एखादया प्रवाशाचा जीव गेल्यावर रस्त्याची दुरुस्ती करणार का असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत . मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधी शेवगावकडे फिरकतच नसल्याने शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यांची व शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था त्यांना माहिती नाही . त्यांचे या रस्त्यांच्या दुरवस्थेकडे जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष असल्याने संबंधीत विभागाचे अधिकारी निर्ढावले आहेत . त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश राहीलेला नाही . येथून पुढे आपल्या प्रश्नांसाठी नागरीकांनीच पेटून उठले पाहीजे . - दत्ता फुंदे , जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पावसाळ्यापूर्वी पडलेल्या खड्ड्यांच्या कामासाठी मोठी बीले काढली . मात्र त्याच ठिकाणी खड्डे पडल्याने त्यांच्या कामाबाबत शंका उपस्थित होत असून याची चौकशी व्हावी .

- आशुतोष डहाळे , ग्रामस्थ , शेवगाव संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Pits on roads in Shevgaon taluka due to rain