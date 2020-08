भंडारदरा धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन सुरू; कार्यकारी अभियंता जलशयावर ठान मांडून

अकोले ( अहमदनगर ) : भंडारदरा , मुळा पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरु आहे . भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात घाटघर येथे सुमारे १२ इंच ( २९० मिलीमीटर ), रतनवाडी ११ इंच ( २७० मिलीमीटर ), पांजरे १० . ५ इंच ( २६६ मिलीमीटी ) व भंडारदरा ५ . ५ इंच ( २६३ मिलीमीटर ) पाऊस झाल्याने जलाशयात ११७२ . ७२ दशलक्ष घनफूट पाण्याची आवक झाल्याने जलाशयात १०००१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा होऊन ९२ टक्के धारण भरले आहे . रविवारी दुपारपर्यंत जलाशय तांत्रिक दृष्ट्या भरणार असल्याने सांडव्यामधून पाणी सोडण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे . पाणलोटात जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत असून जलाशय भरण्याची प्रक्रिया अधिक आहे . भंडारदरा जलाशय पाणी पातळी ७४२ . ७२० मीटर असून जलाशयामध्ये ९६०६ दशलक्ष घनफूट ( ९ . ६०टीएमसी ) इतका पाणीसाठा झाला आहे . त्यामुळे १५ ऑगस्टला रात्री किंवा १६ ऑगस्टला दुपारी निर्धारित पाणी पातळी राखण्यासाठी जलाशयातून पाणी सोडावे लागणार आहे . त्यामुळे नदीकाठच्या गावांनी व वाडी , वस्तीतील नागरिकांनी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सतर्क राहावे , असे आव्हान अहमदनगर पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता ग . भा . नानॉर यांनी केले आहे . निर्धारित पाणी पातळी राखण्यासाठी १३ ऑगस्ट दुपारी ४ वाजलेपासून धारण पायथ्या विधुत ग्रह क्रमांक १ मधून ८३५ क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग प्रवरा नदीमध्ये सोडण्यात आला आहे . तसेच पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमान असेच सुरु राहिले तर जलाशय परिचालन सूचनेनुसार निर्धारित पाणी पातळी राखण्यासाठी आवश्यकतेनुसार यथावकाश सांडव्याद्वारे पाणी सोडण्यात येणार असल्याने नागरिकांनी सुरक्षेच्या करणास्तव नदीपात्रात जाऊ नये . विद्युत मोटारी , इंजिने , शेती अवजारे अथवा साहित्य यांचे योग्य काळजी घ्यावी , असे आवाहन जलसंपदा विभागाने केले आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

