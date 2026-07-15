Ahilyanagar: पीकविमा भरण्यासाठी ३१ जुलैची डेडलाईन, सीएसी चालकांना पैसे देऊ नका

अहिल्यानगर: खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना नगर जिल्ह्यात लागू केली आहे. जिल्ह्यातील भात, बाजरी, भुईमूग, कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, मका, उडीद आणि कांदा या दहा पिकांचा यामध्ये समावेश आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येईल. यंदा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इफको टोकीयो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नियुक्त केली आहे. .सुधारित योजनेनुसार अधिसूचित महसूल मंडळात या वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई देय राहणार आहे. सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित केला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) असणे अनिवार्य आहे. चुकीची माहिती देऊन किंवा चुकीच्या पद्धतीने विमा अर्ज भरून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या पुढील पाच वर्षांतील कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही..Maharashtra Farmers: पेरलं, पण उगवलंच नाही! बोगस सोयाबीन बियाण्यांनी हजारो शेतकरी अडचणीत.पीकविमा अर्जासाठी सातबारा उतारा, नमुना ८-अ, पीकपेरा घोषणापत्र, आधार क्रमांक, तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतर्गत पीक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष पेरणी केलेले पीक आणि विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेतील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल व तफावत असलेले अर्ज रद्द करण्यात येतील..अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रती हेक्टर कपाशीसाठी विमा संरक्षित रक्कम ६५ हजार असून, शेतकरी हिस्सा ६५ हजार, सोयाबीनसाठी संरक्षित रक्कम ६२ हजार ५०० व हिस्सा १ हजार २५०, तुरीसाठी संरक्षित रक्कम ४७ हजार रुपये, मुगासाठी संरक्षित रक्कम २७ हजार ७५० रुपये, उडदासाठी संरक्षित रक्कम २६ हजार, भात ६५ हजार ५००, बाजरी ३२ हजार, भुइमूग ४५ हजार, सोयाबीन ६२ हजार ५००, मका ४० हजार, कांदा ७५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम ठेवली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्रावर संबंधित पिकाची लागवड असणे आवश्यक आहे..Sangli Milk Adulteration Raid : दूध की विषाचा घोट? दुधाचे फॅट वाढवण्यासाठी खाद्यतेल अन् दूध पावडरचा वापर; सलगरेत FDA चा मोठा छापा, पाहा काय काय सापडलं?.कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेमार्फत विमा योजनेत सहभागी व्हावे. योजनेत सहभागी होण्याची इच्छा नसलेल्या शेतकऱ्यानी विहित मुदतीत संबंधित बँकेस लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्यक आहे.सीएसी चालकांना पैसे देऊ नकाशेतकरी राष्ट्रीय पीकविमा पोर्टलवर स्वतः ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. बँका किंवा सामूहिक सेवा केंद्रामार्फतही अर्ज सादर करता येतील. सीएससी चालकांना विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज ६० रुपये मानधन दिले जात असल्याने शेतकऱ्यानी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नका, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालयाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.