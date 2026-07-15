अहिल्यानगर

Ahilyanagar: पीकविमा भरण्यासाठी ३१ जुलैची डेडलाईन, सीएसी चालकांना पैसे देऊ नका

PM Crop Insurance 2026: Last Date to Apply: फार्मर आयडी, आवश्यक कागदपत्रे, विमा रक्कम आणि CSC केंद्रांवर अतिरिक्त शुल्क न देण्याबाबत कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.
Ahilyanagar

Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी सुधारित प्रधानमंत्री पीकविमा योजना नगर जिल्ह्यात लागू केली आहे. जिल्ह्यातील भात, बाजरी, भुईमूग, कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, मका, उडीद आणि कांदा या दहा पिकांचा यामध्ये समावेश आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांना ३१ जुलैपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येईल. यंदा जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी इफको टोकीयो इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड नियुक्त केली आहे.

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