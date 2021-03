लग्न करताय पोलिसांचा आहे वॉच, बसेल भुर्दंड

संगमनेर ः तालुक्‍यात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढत आहेत. त्यामुळे तहसीलदारांनी पोलिस प्रशासनाला प्रत्येक विवाह सोहळ्याचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी विवाहसोहळ्यात नियमापेक्षा जास्त लोक सहभागी झाल्यामुळे संयोजकांवर दंडात्मक कारवाई केली. तालुक्‍यात मार्च महिन्याच्या सुरवातीपासूनच कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली आहे. त्यामुळे मध्यंतरी ओस पडलेली रुग्णालये पुन्हा भरू लागली आहेत. प्रशासनालाही बंद केलेली तालुक्‍यातील कोविड सेंटर पुन्हा सुरू करावी लागली आहेत. कोरोनाबाबत बेफिकीर झालेले नागरिक मोठ्या संख्येने विवाहसोहळ्यांना उपस्थित राहत आहेत. याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. या सोहळ्यांतील वऱ्हाडींमुळे कोरोनाचे संक्रमण वाढत आहे. वाढणारी रुग्णसंख्या पाहता, तालुक्‍यातील प्रत्येक विवाहसोहळ्याचे चित्रीकरण करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी आश्‍वी, घारगाव, संगमनेर तालुका व शहर पोलिसांना दिले आहेत. त्याची कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. मंगळवारी (ता. 9) तालुक्‍यातील घुलेवाडी हद्दीतील पाहुणचार लॉन्स व गुंजाळवाडी येथील लक्ष्मीनगरमध्ये विवाहसोहळ्यास प्रमाणापेक्षा जास्त गर्दी झाल्याने, संयोजकांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये दंड करण्यात आला. राजापूर येथील विठाई मंगल कार्यालयातील सोहळ्यात सामाजिक अंतराचा नियम मोडल्याने 10 हजार रुपये दंड करण्यात आला.

Web Title: The police are watching the wedding