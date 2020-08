कोविड सेंटरमधून पळालेला बाधित कैदी सुप्यात जेरबंद

राहुरी (नगर) : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील तात्पुरत्या कोविड केअर सेंटरमधून पळालेल्या कोरोनाबाधित कैद्यास काल (मंगळवारी) रात्री सुपे (ता. पारनेर) येथे पोलिसांनी शिताफीने ताब्यात घेतले. कृषी विद्यापीठातील कोविड सेंटरमधून 15 ऑगस्टला सकाळी पावणेसात वाजता खिडकीचे गज वाकवून 38 वर्षीय कोरोनाबाधित कैद्याने पलायन केले. जिल्ह्यातील पोलिस पथके त्याच्या मागावर होती. पारनेर येथील कारागृहात तो कोरोनाबाधित आढळला होता. त्याच्याविरुद्ध जिवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी नगर कोतवाली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. हा कैदी कामरगाव येथील रहिवासी असून, तेथे त्याची चार एकर शेती आहे. तो जमीन विकण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे पोलिसांना समजले. सुपे येथे जमिनीचा सात-बारा उतारा काढण्यासाठी तो येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार, राहुरी व पारनेर पोलिसांनी सापळा लावला. सुपे येथे टपरीच्या आडोशाला थांबलेल्या कैद्यास पोलिसांनी घेरले. पोलिसांना पाहताच, त्याने गटारीत उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी पाठलाग करून शिताफीने त्यास अटक केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील 'शेतकरी निवास' इमारतीत नगर जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित कैद्यांसाठी तात्पुरते कोविड केअर सेंटर उभारले होते. तेथे पारनेरचे 36, श्रीरामपूरचे 17, राहुरीचे 2, असे एकूण 55 कोरोनाबाधित कैदी ठेवले होते. मात्र, तेथून कैद्याने पलायन केल्यावर सर्व कैदी घटनेच्या तिसऱ्या दिवशी नगरला हलविले. नगर येथे सबजेलजवळ एका शाळेत कडेकोट पोलिस बंदोबस्तात कैद्यांना ठेवले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

