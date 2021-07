भंडारदरा परिसरात मद्यपींचा धुडगूस; २० जणांवर गुन्हे दाखल

अकोले (जि. नगर) : तालुक्यातील मुळा, भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. परिसरातील सात जलाशये तुडुंब भरली आहेत, तर नेकलेस, नाणी फॉल, रंधा धबधबे कोसळू लागले आहेत. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. मात्र काही पर्यटक या परिसरात धुडघूस घालत असून, आतापर्यंत पोलिसांनी २० जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकारामुळे सहपरिवार पर्यटनास येणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड होत आहे. (police cases have been registered against 20 alcoholics in Bhandardara area)

भंडारदरा परिसरात पावसाचा जोर कायम असल्याने निसर्ग बहरला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत आहेत. मात्र काही पर्यटक मद्यपान करून धुडगूस घालत आहेत. त्याचा सहपरिवारासह पर्यटनास येणाऱ्यांना त्रास होत आहे. त्याची दखल घेत राजूर पोलिसांनी आतापर्यंत २० तरुणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. कमी पोलिस बळ व वनविभागाचे होणारे दुर्लक्ष यामुळे या प्रकारांत वाढ होत आहे. अशा प्रकारांमुळे काही तरुणांना आपला जीवही गमवावा लागलेला आहे.

मद्यपींच्या या धुडगुसामुळे आदिवासी संघटनांनी एकत्र येत यापुढे मद्यपान करून धिंगाणा घालणाऱ्यांचा गावातच बंदोबस्त करून, त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले जाईल, असा इशारा दिला आहे. याबाबत राजूर पोलिस, तहसीलदारांना स्थानिक सरपंच व आदिवासी विकास परिषदेचे पांडुरंग खाडे, विजय भांगरे, सुनील सारुक्ते, संपत झडे आदींनी निवेदन दिले आहे.

