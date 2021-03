अवैध वाळूउपशावर पोलिसांची कारवाई; सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : तालुक्‍यातील मातुलठाण परिसरातील गोदावरी नदीपात्रात छापा घालून पोलिसांनी वाळूउपसा करणारे दोन पोकलेन, एक बुलडोझर, ट्रकसह एक मोबाईल व चार ब्रास वाळू, असा एक कोटी 83 लाख 50 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. याप्रकरणी सहा जणांविरुद्ध तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सुनीलकुमार महतो (वय 24, रा. धोडा वस्ती, ता. बेरमो, झारखंड), मनजितसिंग धुप्पड (रा. आनंदवली, जि. नाशिक), अंजनी विश्वकर्मा (वय 24, रा. राजोहा, ता. बहरी, जि. सिधी, मध्य प्रदेश), युवराजसिंग भंडारी (वय 40, रा. डी. जी. बागेसर, जि. डेहराडून) व रवी धुप्पड (रा. श्रीरामपूर) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत.



मातुलठाण शिवारातील नदीपात्रात पोकलेनद्वारे अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार तालुका पोलिस पथकाने तातडीने नदीपात्रात जाऊन मध्यरात्री दोनच्या सुमारास छापा घालून ही कारवाई केली.

