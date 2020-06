video : बफर झोनमधील दुकानात पोलिसांना दिसलं भलतंच 

नगर : शहरातील सिद्धार्थनगर, तोफखाना, दिल्लीगेट, नालेगाव हा मोठा भाग हॉटस्पॉट करण्यात आला आहे. या भागातील नागरिकांना ये-जा करण्यास बंदी आहे. या हॉटस्पॉट परिसराच्या जवळचा भाग बफर झोन म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. बफर झोनमध्ये जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने सोडून इतर दुकाने बंद करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांनी काढले आहेत. तरीही बफर झोनमध्ये सर्व दुकाने सुरू राहतात. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने ही दुकाने बंद करण्यास सुरवात केली. ही दुकाने बंद करत असताना पोलिसांना एका दुकानात भलतीच बाब दिसून आली. शहरातील हॉटस्पॉट भागाची पाहणी झाल्यानंतर पोलिसांचे एक पथक नेतासुभाष चौक, सर्जेपुरा मार्गे येथील बफर झोनमधील दुकाने बंद करून निघाले. हे पथक दुपारी दीड वाजताच्या सुमारास बालिकाश्रम रस्त्यावर पोचले. बालिकाश्रम रस्त्यावरील सर्व दुकाने सुरू होती. पोलिस पथकाने दुकानदारांना दुकाने तातडीने बंद करण्यास सांगितले. त्या प्रमाणे दुकाने बंद होऊ लागली. पोलिसांचे पथक बालिकाश्रम रस्त्याने पुढे जाऊ लागले. हे पथक दुकाने बंद करण्यास सांगत असताना एका व्यापारी संकुलाच्या तळघरातील दुकान पोलिसांनी आवाहन करूनही बंद झाले नाही. त्यामुळे पोलिस या दुकानात प्रवेश केला आणि पाहून अवाक झाले. या दुकानात चक्‍क मटका अड्डा सुरू होता. पोलिस पाहताच या अड्डात असलेले तीन जण सावध झाले. जगा मिळेल तसे पळू लागले. यात दोन जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले. त्यातील एकाला पोलिसांनी पकडले. त्याला घेऊन पोलिसांचे पथक तोफखाना पोलिस ठाण्यात निघाले. इतक्‍यात त्या महाशयाने पोलिसांनाच चकवा देत पळ काढला. पोलिसांचे पथक त्याच्या मागे धावले. त्याला पोलिसांच्या पथकाने रस्त्यातच त्याला पकडून काठ्यांचा प्रसाद देण्यास सुरवात केली. तो पोलिसांना गयावया करू लागला. हा सर्व प्रकार बफर झोनमधील नागरिक आपल्या घराच्या खिडकीतून चोरून पाहत होते. पोलिसांनी त्याला वाहनात बसविले. त्याला तोफखाना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. तसेच सापडलेला मुद्देमालही पोलिसांनी तोफखाना पोलिस ठाण्यात जमा केला. घटना स्थळावरून पसार झालेल्या दोघांचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.

Web Title: Police spotted the shop in the buffer zone