पीठ गिरणी संघटना विदयुत मंडळाच्या विरुद्ध आक्रमक

अकोले (नगर) : अकोले शाखेतील निरंतर सेवा पीठ गिरणी कामगार महासंघाची वार्षिक सभा नुकतीच राज्याचे संस्थापक अध्यक्ष प्रबंधक प्रभाकर बागुल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी तालुक्यातील पीठ गिरणी कामगार महासंघाचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी मराठी भाषेतून देण्याची कार्यवाही झाली नाही. स्थिर आकार व आकार इंधन अधिभार वगैरे यात कुठलाही बदल केलेला नाही. घरघंटी मिनी गिरणी व्यवसाय करणाऱ्यांना व्यवसायिक मीटर दिलेले नाही. विद्युत वितरण कंपनीने केलेल्या कारवाईच्या अहवालाची प्रत संघटनेत प्राप्त अद्याप का करण्यात आली नाही. डिपॉझिट वर व्याज अध्यापिका देण्यात आले नाही. गत वर्षात एकाही मिटींगला या संघटनेच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले नाही, अशा विविध मागण्या राज्य अध्यक्ष आणि राज्य सचिव यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अधिकारी यांची भेट घेऊन तातडीने सर्व पीठ व मसाला गिरणी मालक जोपर्यंत विद्युत वितरण कंपनी आमच्या मागण्यांची योग्य उत्तर देत नाही. तोपर्यंत वीज बिल भरणा केला जाणार नाही. अधिकाऱ्यांनी जर दादागिरी करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना जशास तसे उत्तर देण्यास कामगार महासंघ मागेपुढे पाहणार नाही असा इशाराही देण्यात आला. यावेळी सभा झाल्यानंतर निरंतर सेवा पीठ गिरणी कामगार महासंघाचे राज्य पदाधिकारी व तालुक्यातील सभासद यांनी अकोला येथील उपअभियंता यांच्याकडे निवेदन देऊन तातडीने आमच्या मागण्यांचा विचार करावा असे सांगितले. लाॅकडाऊन काळातील तीन महिने वीजबिल आकारणी सुरू झाली असून त्या काळामध्ये अत्यावश्यक सेवा म्हणून गिरणी कामगार महासंघाने समाजाला सेवा दिली. कोरोनासारख्या भयानक आजारांना देखील न घाबरता सर्वसामान्य नागरिकांना आधार देण्याचे काम केले असताना आज मात्र विद्युत वितरण कंपनी सावकारशाहीने पीठ गिरणी कामगार व मालक लोकांना त्रास देण्याचे काम करत असेल तर योग्य आहे का? राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी देखील तातडीने याबाबत दखल घ्यावी. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत हे मात्र शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांसह गिरणी कामगारांना देखील त्रास देण्याचा प्रयत्न करताहेत. सावकारीच्या पाशातून शेतकरी मुक्त झाला पाहिजे ही संकल्पना असली तरी विद्युत वितरण कंपनी मात्र मंत्री महोदय यांचा आदेश व राज्य सरकारचा कोणताही अध्यादेश आमच्याकडे प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे आम्ही पठाणी वसुली सुरूच ठेवणार असा नवा नारा घेऊन ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये लोकांकडून पठाणी वसुली केली जात आहे. मात्र, आमचा अंत पाहू नका. याद राखा जर गावाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवून या तालुक्यातील एका मामलेदार देखील या जनतेने जाळून मारले आहे हे लक्षात ठेवा, असा इशारा देखील देण्यात आला. यावेळी अकोले शहराध्यक्ष पदी राजू पोखरकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. यावेळी सोपान सूर्यवंशी, गणेश कहाणे, विष्णू भांगरे, सविता नवले, लक्ष्मण भांगरे, किसन वाखारे, नवनाथ आरोटे, विनायक सावंत, बाळासाहेब नागरे, बाळू गणेश मुकणे, सिताराम घोडे, मनीषा बनवणे, सोमाभाई अग्नी, देवराम पवार, अनुसया गोळी, रामदास दगडे, संतोष तळेकर, भगवान पापा, विजय पदमेरे, धोंडू भांगरे, वामन भांगरे, दत्त मोठे, हिरामण भांगरे, रूपचंद भरीतकर, अलका भरीतकर, संजय टिळेकर, शरद सारखे, गोगा पदमेरे, शांताराम गाणे, शांताराम डोंगरे, गोपाला सदगीर, भाऊसाहेब आरोटे, किशोर देशमुख, गोविंद सदगीर यासह तालुक्यातील सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन अकोल्याचे प्रभारी उपअभियंता सावंत यांच्याकडे देण्यात आले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

