तळेगाव योजनेचा वीज पुरवठा खंडीत; वीजबीलांच्या थकबाकीमुळे ओढावणार पाणी टंचाईचं संकट

संगमनेर (अहमदनगर) : तालुक्‍यातील दुष्काळी तळेगाव पट्ट्यातील 20 गावांसाठी वरदान ठरणारी तळेगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा 6 कोटी, 49 लाख, 83 हजार 360 रुपये थकीत वीज बिलापोटी, महावितरणने वीज पुरवठा खंडीत केला आहे. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात या योजनेच्या 20 लाभार्थी गावांचा पाणीपुरवठा बंद होणार आहे.



या योजनेसाठी वडगावपान येथील पंपिंग स्टेशनचे फेब्रुवारी महिन्याचे विज बिल 3 लाख 77 हजार 688 रुपये व प्रवरा नदीकाठच्या निंबाळे जॅकवेलचे वीज 7 लाख 15 हजार 486 रुपये आहे. यापैकी 5 लाख रुपये वीज बिल भरल्याची माहिती योजनेचे सचिव सुरेश मंडलिक यांनी दिली आहे. तळेगाव प्रादेशिक योजनेद्वारे लाभार्थी गावांना पाणीपट्टीच्या रकमा ठरवून दिलेल्या आहेत. मात्र अपेक्षित पाणीपट्टी योजनेकडे जमा न झाल्याने, वीज बिल थकबाकी सुमारे साडेसहा कोटींवर पोचली आहे. सध्या निळवंडे धरणाचे आवर्तन प्रवरा नदीतून सुरु आहे. वीज खंडित झाल्याने आवर्तनाचे पाणी योजनेच्या साठवण तलावात येणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्न अधिक गंभीर बनू शकतो, असेही योजनेचे सचिव सुरेश मंडलिक म्हणाले.



या बाबत संगमनेर पंचायत समितीत जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्र गोडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी गावांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस सभापती सुनंदा जोर्वेकर, उपसभापती नवनाथ अरगडे, पंचायत समिती सदस्य आशा इल्हे, तळेगाव दिघे ग्रामपंचायतचे सरपंच बाबासाहेब कांदळकर, छत्रपती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सचिन दिघे आदींसह लाभार्थी गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते. या बैठकीत पाणीपट्टी वसुली करून वीज बिल भरण्याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. लाबार्ती गावांमधील पाणी पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी योजनेअंतर्गतच्या गावातील ठरलेल्या पाणीपट्टीची रक्कम भरुन सहकार्य करण्याचे आवाहन महेंद्र गोडगे यांनी केले आहे.

