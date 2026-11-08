अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: तरुणाने जीव संपवला; पत्नीसह आठ जणांवर गुन्हा

Pravara River Death Case : राहुरी तालुक्यातील चणेगाव बंधाऱ्याजवळ प्रवरा नदीत उडी घेतलेल्या सतीश वाणी यांचा दोन दिवसांच्या शोधानंतर मृतदेह आढळला. कौटुंबिक वाद, मारहाण आणि धमक्यांमुळे तरुणाने जीव संपवल्याचा आरोप करीत पत्नीसह आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
Police register a case against eight people following the death of a man in the Pravara River.

Police register a case against eight people following the death of a man in the Pravara River.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुरी,: कौटुंबिक वादातून तरुणाने प्रवरा नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. दोन दिवसांच्या शोधानंतर मृतदेह नदीपात्रात आढळून आला. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात मृताच्या पत्नीसह आठ जणांच्या विरोधात मारहाण व धमकी देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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