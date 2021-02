सदाअण्णा पाचपुतेंच्या आरोग्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची प्रार्थना

श्रीगोंदे : काष्टी गटातील जिल्हा परिषद सदस्य व आमदार बबनराव पाचपुते यांचे बंधू सदाशिव पाचपुते यांच्यावर पुण्यातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या आरोग्यासाठी काष्टीसह तालुक्‍यातील सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्त्यांनी प्रार्थना सुरू केली आहे. ते आजारातून लवकर बरे व्हावेत, यासाठी मंदिरात महाआरती व घंटानाद सुरू झाले आहेत. आमदार पाचपुते यांचे राजकारण गेली 40 वर्षे सांभाळणारे सदाशिव पाचपुते यांचा तालुक्‍यासह जिल्ह्यात तगडा जनसंपर्क आहे. राजकारणातील "किंगमेकर' अशी त्यांची ओळख आहे. अधिकाऱ्यांवर आदरयुक्त दरारा ठेवून सामान्यांची कामे मार्गी लावण्यात त्यांचा मोठा हातखंडा आहे. त्यामुळे सामान्यांसोबत त्यांचे नाते राजकारणापलीकडचे आहे. त्यांच्या आरोग्यासाठी काल सकाळी काष्टी येथील भैरवनाथ मंदिरात महाआरती करण्यात आली. सायंकाळी शहरातील शेख महंमद महाराज मंदिरात साकडे घालण्यात आले. अहमदनगर

Web Title: Prayers of all party leaders for the health of Sadaanna Pachpute