Crime News: गर्भवतीच्या खूनप्रकरणी फरारी दोघे पोलिसांच्या ताब्यात

कळंब : जामखेड (जि. अहिल्यानगर) येथील सप्तसूर सांस्कृतिक कला केंद्रातील अंतर्गत वादातून गर्भवती महिलेची हत्या करून मृतदेह जाळल्याच्या प्रकरणात कळंब पोलिसांनी फरारी दोघांना अटक केली. फारूक हर्जू शेख (वय २९) आणि रोहिणी स्वप्नील जाधव ऊर्फ माधुरी महेंद्र मेधे (वय २६), अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. दोघांना धुळे येथील मोहाडीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिंकी हुस्मान काटकर (वय ३१, रा. खरबाचीवाडी, जि. रायगड) हिचा ‘सप्तसूर’ कला केंद्राच्या संचालिका स्वाती ऊर्फ आरती गणेश कुन्हाडे (वय २८) हिच्यासोबत वारंवार वाद होत असल्याची माहिती अटक केलेल्या आरोपींकडून मिळाल्याचे धुळे मोहाडीनगर पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षक शिल्पा पाटील यांनी सांगितले. या वादातून बीडमधील मांजरसुंबा चौफुली परिसरातील एका घरात पिंकीला सहा जणांनी बेदम मारहाण केली. बेशुद्ध पडल्यानंतर तिचा मृत्यू झाल्याचे समजून आरोपींनी पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिला कारमधून राजस्थानकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. .तसेच धुळे शिवारातील निर्जन ठिकाणी पेट्रोल टाकून जाळण्यात आल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. या घटनेत तिच्या पोटातील गर्भाचाही मृत्यू झाला.दरम्यान, २२ सप्टेंबरला धुळे जिल्ह्यातील नरवाल परिसरात चाळीसगाव-धुळे महामार्गालगतच्या वनक्षेत्रात जळालेल्या अवस्थेत महिलेचा मृतदेह आढळला होता..तपासादरम्यान कळंब पोलिसांना फरार आरोपी केज रोडवरील एका हॉटेलसमोर असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. आरोपींच्या वापरातील नंबर प्लेट काढलेली पांढऱ्या रंगाची कारही जप्त करण्यात आली. या प्रकरणात सफराज ऊर्फ शफीक अलीम मोमीन (वय ३८), आसिफ ऊर्फ खुज्जा आसिफ शेख (वय ३१), स्वाती ऊर्फ आरती गणेश कुन्हाडे आणि लक्ष्मी बालाजी पवार (वय ३०) यांना यापूर्वीच अटक झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.