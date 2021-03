अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचे राजीनामे मंजूर; प्राथमिक शिक्षक बॅंक पदाधिकाऱ्यांची आठ एप्रिलला होणार निवड

अहमदनगर : जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वसंध्येला शनिवारी (ता. 27) सत्ताधारी संचालक मंडळाची बैठक झाली. यामध्ये बॅंकेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांनी राजीनामे सादर केले होते. हे राजीनामे आज मंजूर करण्यात आले. नूतन अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची आठ एप्रिलला निवड होणार आहे.



जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बॅंकेची सर्वसाधारण सभा रविवारी (ता. 28) बॅंकेच्या सभागृहात ऑनलाइन झाली. या सभेत नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी घातलेल्या गोंधळामुळे या सभेलाही गालबोट लागले आहे. या सभेच्या अगोदर बॅंकेत संचालक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सभेच्या नियोजनाबरोबर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांनी राजीनामे सादर केले होते. गुरुमाऊली मंडळाच्या कोअर कमिटीने ते मंगळवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सादर केले. हे दोन्ही राजीनामे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने मंजूर करत अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या निवडीचा कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. नव्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड आठ एप्रिलला आहे. यामध्ये कोणाची वर्णी लागणार याची उत्सुकता सगळ्यांना लागलेली आहे.

