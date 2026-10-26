अहिल्यानगर

Parner News : फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यास मनाई

अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्र तयार करणे व त्याचे वितरण करणे अनधिकृत असल्याचे केंद्र शासनाने केले स्पष्ट.
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मार्तंड बुचुडे
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पारनेर - अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्र तयार करणे व त्याचे वितरण करणे अनधिकृत असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालकांनी अशा प्रकारची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

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Farmer ID issues
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