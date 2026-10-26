Parner News : फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र तयार करण्यास मनाई

पारनेर - अॅग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत प्राप्त फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र शेतकरी ओळखपत्र तयार करणे व त्याचे वितरण करणे अनधिकृत असल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) चालकांनी अशा प्रकारची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे..राज्यात अनेक ठिकाणी अश्या प्रकारचे फार्मर आयडीच्या आधारे स्वतंत्र डिजिटल ओळखपत्रे तयार करून वितरित केली जात आहेत. शेतकऱ्यांनीही अशा अनधिकृत सेवांचा लाभ घेऊ नये व तयार करण्यात आलेल्या अश्या ओळखपत्रांना अधिकृत मान्यता नसल्याने त्याचा काहीच फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही. त्यासाठी विनाकारण पैसे खर्च करू नयेत.अश्या प्रकारचे आवाहन केंद्र शासनाच्या व राज्य सरकारच्या कृषि विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..परवानगीशिवाय अशा प्रकारे डिजिटल शेतकरी ओळखपत्र जारी करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही संस्थेला फार्मर आयडी कार्ड छापण्याची, वितरित करण्याची किंवा त्याची प्रत प्रसारित करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही.- अंकुश माने, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे..जमिनीच्या गट क्रमांकाची माहिती खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे गेल्यास तिच्या गैरवापराची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनी अधिकृत यंत्रणांकडून मिळणाऱ्या सूचनांचेच पालन करावे. फक्त फार्मर आयडीची नोंद करावी मात्र त्याचे डिजिटल कार्ड करून विनाकारण पैसे खर्च करू नयेत व त्याचा वापर ग्राह्य नाही.-गजानन घुले, तालुका कृषी अधिकारी पारनेर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.