दादा पाटील महाविद्यालयात तीन संदर्भ पुस्तकांचे प्रकाशन

कर्जत : रयत शिक्षण संस्थेच्या येथील दादा पाटील महाविद्यालयाचे प्राचार्य व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बाळ कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप जगताप व प्रा. अर्चना फुलारी यांनी लिहिलेल्या, "राजकीय विचारप्रणालींची ओळख,' "पाश्‍चिमात्य राजकीय विचार' आणि "राज्यशास्त्राची ओळख' अशा तीन क्रमिक व संदर्भ पुस्तकांचे प्रकाशन रयत शिक्षण संस्थेच्या मॅनेजिंग कौन्सिलचे सदस्य राजेंद्र फाळके, संस्थेच्या जनरल बॉडीचे सदस्य अंबादास पिसाळ, महाविद्यालय विकास समितीचे सदस्य राजेंद्र निंबाळकर व बप्पासाहेब धांडे यांच्या हस्ते झाले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या द्वितीय वर्ष कला वर्गासाठीच्या तृतीय सत्रासाठी, शैक्षणिक वर्ष 2020-21पासूनच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित ही क्रमिक व संदर्भ पुस्तके आहेत. पुणे येथील नामवंत डायमंड प्रकाशनाने ती प्रकाशित केली आहेत. प्राचार्य डॉ. कांबळे म्हणाले, ""अतिशय सुबोध व सुस्पष्ट भाषेत संबंधित अभ्यासक्रम व विषयाचे आकलन विद्यार्थ्यांना होईल. तसेच अभ्यासक, संशोधक व राजकीय कार्यकर्त्यांनाही ही पुस्तके मार्गदर्शक ठरतील.'' फाळके, पिसाळ, निंबाळकर व धांडे यांनी प्राचार्य डॉ. कांबळे, प्रा. डॉ. जगताप व प्रा. फुलारी यांना शुभेच्छा दिल्या. प्रा. डॉ. जगताप यांनी आभार मानले. फुलारी यांच्याबरोबरच महाविद्यालयातील बहुसंख्य प्राध्यापक व शिक्षकेतर सेवक कार्यक्रमास उपस्थित होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Publication of three reference books in Dada Patil College