जायकवाडीमुळे झालेल्या नुकसानीचे होणार पंचनामे, शेतकऱ्यांना जीव भांड्यात

शेवगाव: जायकवाडी धरणाचे पाणी तालुक्यातील असंपादीत केलेल्या क्षेत्रात शिरल्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येणार आहेत. या बाबत महसुल, जायकवाडी जलफुगवटा विभाग व कृषी विभाग यांनी आदेश काढून धरणग्रस्त भागातील शेतक-यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. जायकवाडी धरणाचे पाणी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शेवगाव तालुक्यातील 22 गावातील संपादीत नसलेल्या शेत जमिनीत येत असल्याने पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. मागील वर्षी शेताततील उभ्या पिकात पाणी आल्याने शेतक-यांच्या हातून दोन्ही पिके गेली. त्यावेळी माजी आमदार नरेंद्र घुले व दहिगाव ने परिसरातील शेतक-यांनी जायकवाडी प्राधिकरणविभागाकडे वर्षभर पाठपुरावा केला. त्यामुळे पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे होवून पीक परिगणना तक्ता तयार करुन तो प्राधिकरणाकडे पाठवला. मात्र, शेतक-यांना अदयापही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. या वर्षी जोरदार पावसामुळे जायकवाडी धरणात मोठया प्रमाणात पाणी आल्याने ते पुन्हा शेतक-यांच्या असंपादीत शेत जमिनीमध्ये आले. त्यामुळे शेतक-यांची कपाशी, ऊस, कांदा, तुर, बाजरी या रब्बी पिकांसह फळबागांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले. खरीप पिकांबरोबरच बागायती पिकांचेही नुकसान झाल्याने शेतक-यांच्या तोंडचे पाणी पळाले. यावर्षी शेतक-यांनी एक महिन्यापासून पंचनामे करण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागाकडे निवेदने दिली. त्यानंतर शेवगावच्या तहसिलदार अर्चना भाकड यांनी जायकवाडी जलफुगवटा, कृषी व महसूल विभागातील कर्मचा-यांचे संयुक्त पथक नेमुण पिकांचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार क-हेटाकळी, खानापूर, एरंडगाव, दहिफळ, लाखेफळ, कर्जत खुर्द, ढोरहिंगणी, बोडखे, ताजनापूर, खुंटेफळ, दादेगाव, शेवगाव, खामगाव, हिंगणगावने, शहरटाकळी, ढोरसडे, देवटाकळी, दहिगांव ने, भाविनिमगाव, घेवरी व देवळाणे या गावातील जायकवाडीच्या पाण्यामुळे बाधीत झालेल्या पिकांचे पंचनामे तलाठी, कृषी सहाय्यक व मंडलाधिकारी यांच्या मार्फत केले जाणार आहे. २२ गावांचा प्रश्न 22 गावांचा परिसर मोठा असल्याने व अनेक भागातील पिकांत लांबपर्यंत पाणी आल्याने पंचनामे करण्यास बराच वेळ जाणार आहे. त्यानंतरही अनेक प्रशासकीय बाबी पुर्ण करुन शेतक-यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या पंचनाम्याचे सर्व सोपस्कर पुर्ण होवूनही कृषी, महसूल विभाग व जायकवाडी प्राधिकरण यांच्यातील टोलवाटोलवीमुळे अद्यापि शेतक-यांच्या पदरी नुकसान भरपाईची रक्कम पडण्यास अडचण झाली.

वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यामुळे तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानुसार असंपादीत क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु करण्यात आले आहेत. संबंधीत गावातील शेतक-यांनी तलाठी, कृषी सहाय्यक व संबंधीत बीट प्रमुख यांच्याशी संपर्क साधून झालेल्या नुकसानीची नोंद दयावी. -डॉ. क्षितीज घुले, सभापती, पंचायत समिती शेवगाव. संपादन - अशोक निंबाळकर

