अहिल्यानगर

Water Crisis: पुणतांब्याच्या साठवण तलावांनी गाठला तळ ;गोदावरीचे आवर्तन लांबले; पाणीटंचाईचे संकट, तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी

Puntamba Faces Drinking Water Shortage : पुणतांबे येथील ग्रामपंचायतीच्या दोन्ही साठवण तलावांतील पाणीसाठा अत्यल्प राहिला आहे. गोदावरी कालव्याचे आवर्तन लांबल्याने गावाच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट निर्माण झाले असून, तातडीने कालव्याला पाणी सोडण्याची मागणी होत आहे.
Puntamba faces a drinking water shortage as water levels in both village storage tanks decline.

Puntamba faces a drinking water shortage as water levels in both village storage tanks decline.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणतांबे, : ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा साठवण तलावात अत्यल्प पाणी शिल्लक राहिले आहे. दहा ते वीस पॉइंट पाणी तलावात असल्याने ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्यास अडचण निर्माण होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून मिळाली आहे.

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