Water Crisis: पुणतांब्याच्या साठवण तलावांनी गाठला तळ ;गोदावरीचे आवर्तन लांबले; पाणीटंचाईचे संकट, तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी

पुणतांबे, : ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठा साठवण तलावात अत्यल्प पाणी शिल्लक राहिले आहे. दहा ते वीस पॉइंट पाणी तलावात असल्याने ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा करण्यास अडचण निर्माण होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून मिळाली आहे..येथील पाणीपुरवठा योजना गोदावरी कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. मात्र, कालव्याचे आवर्तन लांबले आहे. ग्रामपंचायतीकडे दोन साठवण तलाव असून, दोन्ही तलावांतील पाण्याने तळ गाठला आहे. दिवाळीनिमित्त ग्रामस्थांना चार दिवसाआड तीस मिनिटे पाणीपुरवठा करण्यात आला. मात्र, यापुढे पाण्याची टंचाई भासणार आहे..गोदावरी नदीकाठावरून पर्यायी पाणी व्यवस्था आहे. परंतु, तेथील जलवाहिन्या अरुंद असल्याने पुरेसे पाणी साठवण तलावाच्या जलकुंभात येत नाही. त्यामुळे ही योजना कुचकामी ठरत आहे. ३४ कोटी रुपये खर्च करून या भागात दोन पाणी योजना पूर्णत्वाकडे जात आहेत. मात्र, पाणीटंचाईचा सामना पाचवीला पुजलेला असल्याने ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.पाटबंधारे खात्याने पुणतांब्याचे साठवण तलाव भरण्यासाठी गोदावरी कालव्याला तातडीने पाणी सोडावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद गटनेते नितीन सांबारे यांनी केली आहे..गोदावरी कालव्याचे आवर्तन २० नोव्हेंबर रोजी सुटणार असल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. नांदूर मधमेश्वर ते पुणतांबा साठवण तलावाचे अंतर ११० किलोमीटर आहे. वरच्या भागातील साठवण तलाव भरल्यानंतर येथील साठवण तलाव भरला जाईल. साधारण २५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत पाणी साठवण तलावात येईल, अशी अपेक्षा आहे.- अप्पा राहिंज, पाटबंधारे कर्मचारी, चितळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.