गाळ्यांच्या लिलावातून वांबोरी ग्रामपंचायत मालामाल

राहुरी : वांबोरी ग्रामपंचायत दिवसात कोट्याधीश झाली. गावातील 10 गाळ्यांच्या लिलावातून तब्बल 1 कोटी 65 लाख रुपयांची भर ग्रामपंचायतीच्या तिजोरीत पडली. वांबोरी येथे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जिल्ह्यात नावाजलेली जूनी व मोठी बाजारपेठ आहे. ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर मुख्य चौकात जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष लोकनेते रामनाथ वाघ शॉपिंग सेंटरमधील 10 गाळ्यांची लिलावप्रक्रिया काल (शुक्रवारी) झाली. प्रत्येकी 25 हजार रुपये अनामत रक्कम भरून 74 ग्रामस्थांनी लिलावात भाग घेतला. सर्वाधिक 19 लाख 50 हजार रुपये, तर सर्वात कमी 14 लाख 51 हजार रुपयांची बोली लागली. 10 गाळ्यांच्या लिलावातून ग्रामपंचायतीला 1 कोटी 65 लाख 11 हजार रुपये मिळाले. ऍड. सुभाष पाटील व डॉ. तनपुरे साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष उदयसिंह पाटील यांच्या मार्गदर्शनखाली दोन वर्षांपूर्वी शॉपिंग सेंटरचे बांधकाम तत्कालीन सदस्य मंडळाने केले. सरपंच किरण ससाणे, उपसरपंच मंदा भिटे, सहायक गटविकास अधिकारी अनंत परदेशी, शाखा अभियंता ए. आर. पाटील, विस्तार अधिकारी बापूसाहेब फुगारे, ग्रामविकास अधिकारी बाळासाहेब गागरे आदी उपस्थित होते.

Web Title: A quarter of a crore rupees to Wambori Gram Panchayat from the auction of cheeks