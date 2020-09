नेवाशात कांदा विकण्यासाठी लागल्या वाहनांच्या रांगा

सोनई : नेवासे बाजार समितीच्या घोडेगाव येथील उपबाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या कांदावाहतुकीच्या वाहनांची नगर-औरंगाबाद राज्यमार्गावर दोन किलोमीटरपर्यंत रांग लागली. त्यामुळे झापवाडी चौकात अनेकदा वाहतूककोंडी झाली. घोडेगाव उपबाजारात सोमवारी (ता. 21) लिलाव झाल्यानंतर, पावसामुळे अडतदारांचा निम्मा कांदा दारातच पडला होता. निर्यातबंदी असतानाही, घोडेगावात चांगला भाव मिळत असल्याने मंगळवारी सायंकाळी कांदा घेऊन येणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढली. त्यातून प्रवेशद्वारात एकच गोंधळ उडाला. एकामागोमाग नंबर लावल्याने ट्रॅक्‍टर, ट्रक, टेम्पोची दोन किलोमीटरपर्यंत रांग लागली. सततच्या पावसाने बाजार समितीच्या आवारात पाणी साचले असून, दलदल झाली आहे. त्यात शेतकऱ्यांची अडतदाराकडे माल लावायची लगबग सुरू असल्यामुळे आज दुपारपर्यंत आवारात गोंधळ उडाला होता. बाहेरची आवक वाढल्याने आज कोणीही कांदा आणू नये, असे आवाहन करावे लागल्याचे अडतदार सुदाम तागड यांनी सांगितले. नऊ कोटींची उलाढाल

घोडेगाव येथे 60 हजारांहून अधिक कांदागोण्यांची आवक झाली. त्यात क्रमांक एकच्या कांद्यास 3500 ते 4200 रुपये क्विंटल भाव मिळाला. आजच्या लिलावात नऊ कोटींची उलाढाल झाली.

