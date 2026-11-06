Women Entrepreneurship: मुलांच्या भविष्यासाठी संकटांशी दोन हात!; आई पुन्हा उभी राहिली ; छोट्या व्यवसायातून उदरनिर्वाह

राजू नरवडे: संगमनेर : , एक वर्षापासून आजाराशी झुंज देणाऱ्या पतीचे निधन. उपचारांसाठी केलेला लाखोंचा खर्च.. उसने-पासने घेतलेले पैसे..पतीच्या निधनानंतर अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच पार पडलेला दशक्रिया विधी...डोळ्यांसमोर उभे असलेली दोन मुले आणि एका मुलीचे भविष्य...अशा संकटांनी आयुष्याला घेरले असतानाही एका आईने हार मानली नाही. पतीच्या निधनानंतर डोळ्यांतील अश्रू पुसत ती पुन्हा कामाला लागली..मुलांच्या भविष्याचा विचार करून तिने दिवाळी सणानिमित्त शहरातील बसस्थानक परिसरात रस्त्याच्या कडेला छोटेखानी दुकान थाटले. या दुकानात पणत्या, लक्ष्मीमूर्ती आणि दिवाळीचे विविध साहित्य विकून आपल्या संसाराला हातभार लावत आहे. ही संघर्षमय कहाणी आहे निळवंडे (ता. संगमनेर) येथील राधा अनिल सोनवणे यांची. राधा सोनवणे यांचे पती अनिल गेल्या वर्षभरापासून आजारी होते. पतीच्या उपचारासाठी मोठा खर्च केला.प्रसंगी उसने-पासने पैसे घेऊन धडपड सुरू ठेवली. प्रयत्न करूनही पतीचे निधन झाले. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. मात्र, खचून न जाता त्यांनी मुलांच्या भवितव्याचा विचार केला. पुन्हा नव्या उमेदीने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना प्रेम, अमन असे दोन मुले, तर आरोही मुलगी आहे. मोठा मुलगा प्रेमचे दहावीचे शिक्षण पूर्ण केले, तो आईला व्यवसायात मदत करतो. दुसरा मुलगा अमन दहावीत शिकत होता..मात्र, वडिलांच्या आजारपणामुळे त्याला परीक्षेला बसता आले नाही. मुलगी आरोही ही पाचवीत शिक्षण घेत आहे. या मुलांच्या भविष्यासाठी त्या व्यवसायात उतरल्या आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून त्या फुलविक्रीचा व्यवसाय करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. कधी फुलांची विक्री, कधी विवाह सोहळ्यांमध्ये गजरे विक्री, तर सण-उत्सवांच्या काळात त्या सणाला लागणारे साहित्य विक्री करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवत आहेत. आयुष्यात अनेक अडचणी आल्या, आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला; मात्र त्यांनी कधीही कष्टाची वाट सोडली नाही..पतीच्या उपचारांसाठी खूप प्रयत्न केले. त्यासाठी मोठा खर्चही झाला. प्रसंगी उसने-पासने पैसेही घेतले. मात्र, त्यांना वाचवू शकले नाही, याचे दुःख कायम मनात राहील. अनेक लोक मला मदत करण्यासाठी तयार होते. मात्र, माझ्या हिमतीवर अन् कष्टाच्या जोरावर पुन्हा उभे राहायचे आहे. तीनही मुलांचे भविष्य घडवायचे आहे. -राधा सोनवणे, निळवंडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.