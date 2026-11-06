अहिल्यानगर

Women Entrepreneurship: मुलांच्या भविष्यासाठी संकटांशी दोन हात!; आई पुन्हा उभी राहिली ; छोट्या व्यवसायातून उदरनिर्वाह

Inspiring Mother,: पतीच्या निधनानंतर तीन मुलांच्या भविष्याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी संगमनेरच्या राधा सोनवणे यांनी पुन्हा व्यवसाय सुरू केला. गेल्या २० वर्षांपासून फुलविक्री करणाऱ्या राधा यांनी दिवाळी साहित्य विक्रीतून स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
Radha Sonawane sells Diwali products in Sangamner to support her three children's future after losing her husband.

Radha Sonawane sells Diwali products in Sangamner to support her three children's future after losing her husband.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजू नरवडे:

संगमनेर : , एक वर्षापासून आजाराशी झुंज देणाऱ्या पतीचे निधन. उपचारांसाठी केलेला लाखोंचा खर्च.. उसने-पासने घेतलेले पैसे..पतीच्या निधनानंतर अवघ्या पाच दिवसांपूर्वीच पार पडलेला दशक्रिया विधी...डोळ्यांसमोर उभे असलेली दोन मुले आणि एका मुलीचे भविष्य...अशा संकटांनी आयुष्याला घेरले असतानाही एका आईने हार मानली नाही. पतीच्या निधनानंतर डोळ्यांतील अश्रू पुसत ती पुन्हा कामाला लागली.

Loading content, please wait...
mother
sangamner
Woman
inspirational stories of mothers