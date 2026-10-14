अहिल्यानगर

Rahuri News: पतीचा दवाखाना सुरू करायला २० लाख माहेरून आण, डॉक्टर महिलेचा छळ; पतीसह तिघांवर गुन्हा

Rahuri Dowry Harassment, Doctor Woman, ₹20 Lakh Demand: राहुरी येथे पतीचे दंत चिकित्सालय सुरू करण्यासाठी माहेरून २० लाख रुपये आणि लग्नातील छायाचित्रकाराचे दीड लाख रुपये आणण्याच्या मागणीवरून विवाहित डॉक्टर महिलेचा छळ केल्याचा आरोप आहे.
Rahuri police register a case against a husband, mother-in-law and brother-in-law over alleged dowry-related harassment of a married doctor.

Rahuri police register a case against a husband, mother-in-law and brother-in-law over alleged dowry-related harassment of a married doctor.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुरी : पतीचा दवाखाना सुरू करण्यासाठी माहेरून २० लाख रुपये आणि लग्नातील छायाचित्रकाराचे दीड लाख रुपये आणावेत, या मागणीसाठी विवाहित डॉक्टर महिलेचा शारीरिक व मानसिक छळ केला. याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात पती, सासू आणि दीर अशा तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे

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