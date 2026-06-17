Rahuri : दीड वर्षाच्या चिमुकल्याला लटकवलं, त्यानंतर आईनंही आयुष्य संपवलं; अहिल्यानगर हादरलं

राहुरी: कोळेवाडी (ता. राहुरी) येथे आईने दीड वर्षांच्या मुलाला फाशी देऊन स्वतः गळफास घेतला. ही घटना मंगळवारी (ता. १६) सकाळी उघडकीस आली. आशा सूर्यभान आंबेकर (वय ३१) आणि शिवांश सूर्यभान आंबेकर (वय- दीड वर्षे, दोघेही रा. चोपडे वस्ती, कोळेवाडी) अशी मृतांची नावे आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आशा यांचा तीन वर्षांपूर्वी विवाह झाला होता. कौटुंबिक वादामुळे त्या वर्षभरापासून माहेरी संगमनेर येथे राहत होत्या. चार-पाच दिवसांपूर्वी त्या मुलासह सासरी आल्या होत्या. सोमवारी (ता. १५) रात्री त्या मुलासह खोलीत झोपल्या होत्या. \r\n\r.Navale Bridge: नवले पुलावरील अपघातांना बसणार आळा! लवकरच सुरू होणार नवा पर्यायी मार्ग; प्रवाशांना मोठा दिलासा .मंगळवारी सकाळी पती सूर्यभान यांनी खिडकीतून पाहिले असता पत्नी व मुलगा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसले. माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख व पोलिस कॉन्स्टेबल रामनाथ सानप यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक तरुणांच्या मदतीने दरवाजा तोडून दोन्ही मृतदेह खाली उतरविण्यात आले. .राहुरी ग्रामीण रुग्णालयात दोन्ही मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी हलविण्यात आले. त्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आले. या प्रकरणी राहरी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक रवींद्र देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.