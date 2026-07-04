Ahilyanagar: गुरुजी आता गुन्ह्याच्या तपासात पोलिसांचे पंच, राहुरीतील आदेशाने शिक्षण क्षेत्रात नाराजी

राहुरी: राहुरी तालुक्यातील शिक्षकांना पोलिस ठाण्यात गुन्ह्यांच्या तपासासाठी पंच म्हणून नियुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. राहुरी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी जयश्री कारले यांच्या स्वाक्षरीने आदेश जारी करण्यात आला. .जुलै महिन्यात राहुरी पोलिस ठाण्यात सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि केंद्रप्रमुख यांची पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दूरध्वनीद्वारे सूचना मिळताच संबंधित शिक्षकांनी तातडीने पोलिस ठाण्यात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अनुपस्थितीची जबाबदारी संबंधित शिक्षकांवर राहणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशामुळे शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..Atpadi Pomegranate Market : आटपाडी बाजारात 6,780 क्रेट डाळिंबाची विक्रमी आवक; प्रतिकिलो 100 ते 171 रुपयांचा मिळाला दर, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.या निर्णयावर पालकवर्गानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शिक्षक शिकविण्यासाठी आहेत की विविध शासकीय कामांसाठी, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षक सतत अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बाधित होत असल्याची खंतही पालकांनी व्यक्त केली..शिक्षक संघटनांनी या आदेशाचा निषेध करून शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या कामांसाठी शिक्षकांचा वापर तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करणे आवश्यक असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षकांवरील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या वाढवल्या जात असल्याने शासनाच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे की ठाण्यात पंच म्हणून काम करून न्यायालयाच्या चकरा मारायच्या, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Nashik Hotel FDA Raid : अन्न व औषध प्रशासनाचा राज्यभर मोठा धडाका! नाशिकमध्ये 20 हॉटेल्सवर अचानक धाड; 4 हॉटेल्स तातडीने बंद करण्याचे आदेश, 9 परवाने निलंबित.राहुरी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशाने पोलिस खात्याला पंच म्हणून उपस्थित राहण्याचा शिक्षकांना आदेश काढला आहे. हे काम जुलै २०२६ या एक महिन्यासाठी मर्यादित आहे. त्यामध्ये केंद्रप्रमुख व विशेष शिक्षक यांचाही समावेश आहे. परंतु महिला शिक्षिका व बीएलओ शिक्षक यांना वगळले आहे. - जयश्री कारले, गटशिक्षणाधिकारी, राहुरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.