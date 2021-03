नेवासा फाट्यावरील टपाल कार्यालयाजवळ जुगार अड्ड्यावर छापा

नेवासे : नेवासे फाटा येथील टपाल कार्यालय परिसरातील एका इमारतीच्या आडोशाला सुरू असलेल्या जुगार अड्डयावर नेवासे पोलिसांनी छापा टाकून आठ जुगाऱ्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून रोख राकमेसह एक लाख 67 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक विजय करे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेवासे पोलिसांनी जुगार अड्यावर केलेली ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई आहे. या कारवाईमुळे अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिस निरीक्षक विजय करे यांना मिळालेल्या माहितीवरून नेवासे पोलिसांनी नेवासे फाटा येथील टपाल कार्यालय परिसरात एका इमारतीच्या आडोशाला छापा टाकून राहुल जनार्धन लाड (वय 28), रशीद मुस्तफा शेख (वय 30), गणेश लक्ष्मण गायकवाड (वय 25) दत्तात्रेय गोरख साळवे (वय 24), आकाश अनिल गायकवाड (वय 27), अदिनाथ शेटीबा धनवटे (वय 25), इलेश संजय साळवे (वय 22) संदीप सुर्यभान धनगर (वय 27, सर्व रा. नेवासे फाटा ता. नेवासे) या आठ जुगाऱ्यानां पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे रोख रक्कम व सात विविध कंपनीचे मोबाईल हॅन्डसेट तसेच तीन दुचाकी मोटार सायकल असा एक लाख 67 हजार 300 रुपयांचा मुद्देमाल आणि तीरट नावाचे जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले. अहमदनगर

