कर्जत येथील राजेंद्र गुंड यांची पंचायत समितीच्या उपसभापतीपदी निवड

कर्जत (अहमदनगर) : येथील पंचायत समितीच्या उपसभापतीपदी राजेंद्र गुंड यांची बिनविरोध निवड झाली आहे.

कर्जत पंचायत समिती मध्ये उपसभापती पदाची निवड प्रक्रिया पार पडली, यावेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे यांनी कामकाज पाहिले तर गट विकास अधिकारी अमोल जाधव यांनी याकामी सहाय्य केले. सकाळी बारा वाजेपर्यंत अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र गुंड यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत श्री. गुंड यांची उपसभापती पदी बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली.(rajendra gund from karjat has been elected as the deputy chairman of the panchayat samiti)

हेही वाचा: कर्जत पोलिसांच्या पाठीवर 'एसपीं'नी दिली कौतुकाची थाप

यावेळी प्रशासनाच्या वतीने पीठासीन अधिकारी अर्चना नष्टे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सभापती मनीषा जाधव, गटविकास अधिकारी अमोल जाधव, मावळते उपसभापती हेमंत मोरे, माजी उपसभापती प्रशांत बुद्धिवंत, माजी सभापती साधना कदम, दिलीप जाधव, पंचायत समिती सदस्य बाबासाहेब गांगरडे, अंकुश कदम, सहायक गट विकास अधिकारी रूपचंद जगताप आदी उपस्थित होते. या निवडी बद्दल आमदार रोहित पवार यांच्यासह अनेकांनी गुंड यांचे अभिनंदन केले आहे.