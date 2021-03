लॉकडाउनमध्येही राजहंस दूध संघाने शेतकऱ्यांना उच्चांकी भाव दिला

संगमनेर ः लॉकडाऊनच्या कठीण काळात खासगी संस्थांनी दूध स्वीकारणे बंद केले. मात्र राजहंस दूध संघाने याही काळात स्वीकारून दूध उत्पादकांना दिलासा दिला. अडचणीच्या काळात "राजहंस'ने केलेले काम कौतुकास्पद असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. थोरात कारखाना कार्यस्थळावर संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाची ऑनलाइन वार्षिक सर्वसाधारण पार पडली. त्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महानंद व राजहंस दूध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख होते. थोरात म्हणाले, कोरोनामुळे मागील वर्षात सर्व व्यवहार ठप्प होते. या काळात सामान्यांशी बांधिलकी जपणाऱ्या राजहंस संघाने दूध उत्पादकांच्या हितासाठी एक दिवसही दूध संकलन बंद ठेवले नाही. शिवाय 25 रुपये उच्चांकी भाव दिला. संघामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात समृद्धी निर्माण झाली आहे. देशमुख म्हणाले, राजहंस अर्थसाह्य योजनेंतर्गत तालुक्‍यातील दूध उत्पादकांना गायी व गोठ्यांसाठी बॅंकांच्या सहकार्यातून कमी दरात कर्ज देण्यात येणार आहे. तसेच स्वस्त औषधांची दुकाने सुरु करण्यात येणार आहेत. राजहंसने नवीन उपपदार्थांची निर्मिती सुरू केली आहे.

आमदार डॉ. सुधीर तांबे, बाजीराव खेमनर, ऍड. माधवराव कानवडे, इंद्रजित थोरात, बाबा ओहोळ, शिवाजीराव थोरात, शंकर खेमनर, गणपतराव सांगळे, संपतराव डोंगरे, उपाध्यक्ष साहेबराव गडाख, अजय फटांगरे, कार्यकारी संचालक डॉ. प्रतापराव उबाळे, जी. एस. शिंदे आदी उपस्थित होते.

