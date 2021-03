अवैध घरगुती सिलेंडर साठ्यावर छापा; गुन्हा दाखल

अकोले (अहमदनगर) : अकोले तालुक्यातील राजूर गावात १६२ घरगुती गॅस सिलेंडरचा साठा करून अवैध वापर करणाऱ्यावर राजूर पोलिसांनी छापा टाकून धडक कारवाई केली. याप्रकरणी गणेश उर्फ जितेंद्र नंदू लहामगे ( रा.राजूर) याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. राजूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र साबळे यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार त्यांनी ही धडक कारवाई केली. पोलिसांना लहामगे याच्या घरातील खोली व गोठ्यात ठेवण्यात आलेल्या एकूण ३ लाख ७७ हजार ४५० रुपये किंमतीचे अवैध रित्या मोठ्या प्रमाणात १६२ घरगुती सिलेंडरचा साठा केलेला आढळून आला. तसेच गॅस सिलेंडरमधून वाहनात गॅस भरण्याकरिता लागणारे मशीन व इतर साहित्य मिळून आणले. असून त्यास मुद्देमालासह अटक करण्यात आली आहे. याबाबत पोलिस नाईक व्ही.के.मुंढे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गणेश उर्फ जितेंद्र नंदू लहामगे याच्या विरुद्ध राजूर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहायक पोलिस उपनिरीक्षक नितीन खैरनार, सहायक फौजदार प्रकाश निमसे, पो.हे.कॉ.कैलास नेहे, पो.ना.व्ही.के.मुंढे आदींच्या पथकाने हा छापा टाकला.

Web Title: In Rajur village, police have raided a person who stole a domestic gas cylinder and used it illegally