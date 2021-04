वन नेशन, वन रेशन ः शिधापत्रिकाधारकांना राज्यात कुठेही मिळणार धान्य

नगर ः "वन नेशन, वन रेशन' योजनेनुसार शिधापत्रिकाधारकांना आता कोणत्याही दुकानातून स्वस्त धान्य घेता येणार आहे. या योजनेंतर्गत परजिल्ह्यांतील आठ हजार 285, तर परराज्यांतील दोन नागरिकांना मागील महिन्यात धान्य देण्यात आले, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी यांनी दिली. केंद्र सरकारने स्वस्त धान्याच्या वितरणासाठी "वन नेशन, वन रेशन' योजना सुरू केली आहे. त्याद्वारे देशातील नागरिकांना कोणत्याही राज्यात व कोणत्याही दुकानात धान्य खरेदी करता येणार आहे. "मेरा रेशन' ऍपद्वारे प्रत्येकाला उपलब्ध असलेल्या धान्यांची माहितीही मिळणार आहे. त्यासाठी शिधापत्रिका ऑनलाइन करून बारा अंकी नंबर घेणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यात सहा लाख 79 हजार 306 शिधापत्रिकाधारक आहेत. या योजनेसाठी शिधापत्रिकाधारकांनी आधार कार्ड लिंक करून घेणे आवश्‍यक आहे. कुटुंबातील किमान एका व्यक्‍तीचे आधार कार्ड शिधापत्रिकेला संलग्न असलेली सहा लाख 64 हजार तीन कुटुंबे आहेत. 15 हजार 303 कुटुंबांचे आधार कार्ड लिंक नाही. कोणत्याही दुकानदाराने धान्य कमी आले किंवा शिल्लक नसल्याचे सांगितल्यास तत्काळ तहसीलदार किंवा जिल्हा पुरवठा शाखेकडे तक्रार करा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. मार्च महिन्याचे धान्य घेण्यासाठी येत्या 4 एप्रिलपर्यंत मुदत दिलेली आहे. जानेवारी महिन्यात जिल्ह्याबाहेरील नऊ हजार 28 शिधापत्रिकाधारकांना धान्य दिले आहे. या महिन्यात परजिल्ह्यांतील आठ हजार 287 जणांना, तर परराज्यांतील दोन जणांना धान्य दिले आहे. शिवभोजन पाच रुपयांनाच मिळणार

राज्य शासनाने एक एप्रिलपासून शिवभोजन थाळीचा दर दहा रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने जनतेची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हे दर "जैसे थे' ठेवण्यात येणार आहेत. नगर शहरात 10, तर ग्रामीण भागात 19, अशी 29 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या माध्यमातून तीन हजार 300 थाळ्या रोज उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. २९ शिवभोजन केंद्र राज्य शासनाने एक एप्रिलपासून शिवभोजन थाळीचा दर दहा रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने जनतेची गैरसोय होऊ नये, यासाठी हे दर "जैसे थे' ठेवण्यात येणार आहेत. नगर शहरात 10, तर ग्रामीण भागात 19, अशी 29 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. त्या माध्यमातून तीन हजार 300 थाळ्या रोज उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

