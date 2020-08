गुड न्यूज! नगर जिल्ह्यात बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या साडेनऊ हजाराहून अधिक

अहमदनगर : जिल्ह्यात शनिवारी ५१२ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला . यामुळे बरे होणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता ९५०५ इतकी झाली आहे . रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी ही ७६ . ७३ टक्के इतकी आहे . दरम्यान , शुक्रवार सायंकाळी सहा वाजले पासून शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत रूग्ण संख्येत १२८ ने वाढ झाली . यामुळे उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता २७३० इतकी झाली आहे .

बाधीत आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये मनपा १०९ , संगमनेर एक , पाथर्डी एक , नगर ग्रामीण चार , श्रीरामपूर सहा , कॅन्टोन्मेंट चार , अकोले एक , शेवगाव एक , मिलीटरी हॉस्पिटल एक अशा रुग्णांचा समावेश आहे . आज एकूण ५१२ रुग्णांना घरी सोडण्यात आले . यामध्ये मनपा १९३ , संगमनेर १८ , राहाता १६ , पाथर्डी ६१ , नगर ग्रामीण २५ , श्रीरामपूर ३१ , कॅन्टोन्मेंट २१ , नेवासा नऊ , श्रीगोंदा २१ , पारनेर १४ , अकोले १९ , राहुरी १७ , शेवगाव सहा , कोपरगाव २० , जामखेड पाच , कर्जत ३६ अशा रुग्णांचा समावेश आहे . आतापर्यंत बरे झालेली रुग्ण संख्या : ९५०५ उपचार सुरू असलेले रूग्ण : २७३० मृत्यू : १५३ एकूण रूग्ण संख्या : १२३८८ ( स्त्रोत : नोडल अधिकारी , जिल्हा सामान्य रुग्णालय अहमदनगर ) संपादन : अशोक मुरुमकर

