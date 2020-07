नेवासेत ना टाळ मृदंगाचा... ना ज्ञानोबा-तुकाराम'चा गजर....

नेवासे ( अहमदनगर ) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे ज्ञानेश्वर मंदिर व नेवासे शहर बंद असल्याने नेवाशात ना टाळ मृदंगाचा ... ना ज्ञानदेव तुकारामचा गजर .... ना मंदिरामध्ये कीर्तनाचा सूर ... ना कार्यकर्ते , ना गर्दीने फुललेला परिसर , अशी निरव शांतता सर्वत्र होती . आषाढी एकादशी नंतर येणाऱ्या कामीका एकादशी वारीसाठी नेवासे नगरीत नेवासे , शेवगाव , गंगापूर , श्रीरामपूर तालुक्यातून शेकडो वारकऱ्यांच्या पायी दिंड्या - पालख्या व लाखो भाविक येत असतात . त्यावेळी नेवासेकडे जाणारे तालुक्यातील बहुतांशी रस्ते भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेऊन मुखी ज्ञानदेव - तुकाराम नामघोष करत वारकऱ्यांनी व यात्रोत्सवामुळे गजबजलेला असायचे , पण यंदा कोरोनामुळे रस्त्यांवर नीरव शांतता अनुभवायला मिळाली . कमिका एकादशीनिमित्त गुरुवारी ( ता . १६ ) पहाटे चार वाजता संस्थान प्रमुख शिवाजी महाराज देशमुख , शामल व आशिष कावरे , शांताबाई व मच्छिंद्र भावर , संस्थांचे अध्यक्ष ॲड . माधव दरंदले , विश्वस्त रामभाऊ जगताप , डॉ . करणसिंह घुले , जालिंदर गवळी यांच्या हस्ते पैस खांबास दुग्ध अभिषेक व महाआरती करण्यात आली . दरम्यान प्रशासनाने ज्ञानेश्वर मंदिर , संत तुकाराम महाराज मंदिर , नेवासे - श्रीरामपूर रस्ता , गणपती चौक पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता . मंदिर परिसरातील सर्व रस्ते बंद करण्यात आली होती . त्यामुळे सर्वत्र शुकशुकाट पसरला होता . तहसीलदार रुपेश सुराणा व पोलिस निरीक्षक रणजित डेरे यांनी बुधवारी रात्रीपासूनच मंदिर व शहरात फिरून योजनाबद्ध नियोजन केले होते . महसूल व पोलिसांकडून भाविकांचे आभार

या यात्रोत्सवासाठी जिल्ह्यातून सुमारे तीन ते चार लाख भाविक येथे जातात . मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल व पोलीस प्रशासनाने भाविकांना गर्दी न करण्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिल्याबद्दल सर्व दिंड्याचालक , वारकरी , भाविक , शहरातील व्यापारी व नागरिक यांचे आभार तहसीलदार रुपेश सुराणा व पोलीस निरीक्षक रणजित डेरे यांनी मानले आहेत .

उपनगराध्यक्ष नंदकुमार पाटील म्हणाले , " कामिका एकादशी निमित्त ' पैस ' च्या दर्शनासाठी विविध तालुक्यातून सुमारे अडीचशे - तीनशे दिंड्या व पालख्याची परंपरा यावर्षी खंडित झाली . यादरम्यान दिंड्यांचे स्वागत व वारकऱ्यांची सेवा करता न आल्याने मनाला वेदना होत आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Religious events in Nevase were canceled in the wake of the Corona