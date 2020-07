गणेशोत्सवातील धार्मिक कार्यकम कोरोना योध्दाच्या हस्ते करा

कोपरगाव ( अहमदनगर ) : कोरोनाच्या संकटाचा प्रत्येकाने विचार करून येणारा गणेशोत्सव साध्या पध्दतीने साजरा करण्याची गरज आहे . यासाठी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात एक गाव , एक गणपती संकल्पना राबविण्यात यावी , असे आवाहन भाजपच्या प्रदेश सचिव माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे यांनी केले . याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीसाठी पत्रक काढले आहे . त्या त्यांनी म्हंटले की , दरवर्षी सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठया उत्साहामध्ये साजरा करून सांस्कृतिक , धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून कलागूणांना वाव दिला जातो . सध्या जगभरात कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढलेला असून देशभर आणि राज्यभरातही या आजाराला तोंड देत आहे . या आजाराचा सामना करण्याकरीता लॉकडाऊन सारखे निर्णय घेतले गेले . उद्योग , व्यवसाय बंद असल्यामुळे अर्थव्यवस्था बिकट झाली . त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांपुढे उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे . अशा परिस्थितीत अनेक गणेशोत्सव मंडळांनी कार्यक्रमाचे स्वरूप मर्यादित ठेवण्याचे जाहीर केले आहे . त्यामुळे कोरोना संकटकाळाच्या परिस्थितीत गणेशोत्सव मोठया प्रमाणात साजरा करणे , निश्चितच योग्य नाही . आर्थीक संकटाला सामोरे जातांनाच या आजाराच्या संसर्गाचे प्रमाण वाढू नये म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे . यासाठी प्रशासन , विविध सामाजिक संस्था वारंवार आवाहन करून हा संसर्ग वाढणार नाही . यासाठी जनजागृती करत आहे . त्यामुळे याही गोष्टीचा विचार करता गणेशोत्सवाचे स्वरूप मर्यादित असावे , तसेच या दरम्यान दैनंदिन आरती , धार्मिक कार्यक्रम हे प्रशासनाच्या वतीने सेवा देणाऱ्या कोरोना योध्दयांच्या हस्ते करण्यात यावे . सर्व दु : ख दूर करणाऱ्या आणि संकटहरण करणाऱ्या श्री गणेशाच्या या उत्सवाला एक गाव , एक गणपती ही मोहीम राबवून नागरीकांनी कोरोना विषाणूचा संसर्ग होणार नाही , यासाठी घालुन दिलेल्या नियम व अटींचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे . संपादन : अशोक मुरुमकर

