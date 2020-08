समुपदेशनाने प्राथमिक शिक्षकांच्या होणार विनंती बदल्या

पारनेर (नगर) : प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या करणे योग्य नसून फक्त विनंतीच बदल्या कराव्यात अशी मागणी शिक्षक संघटनांच्या वतीने आमदार निलेश लंके यांच्याकडे केली होती. त्यांनी शिक्षकांच्या या मागणींचा विचार करून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त विनंतीच बदल्या कराव्यात असा आग्रह व पाठपुरावा राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे केला होता. त्या मागणीस य़श आले असून समुपदेशनाने व फक्त विनंती बदल्या करण्याचे आदेश आज सरकारी पातळीवर काढण्यात आले आहेत. लंके यांनी शिक्षक संघटणांच्या मागणीनुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शिक्षकांच्या फक्त विनंती बदल्या कराव्यात असा आग्रह पालकमंत्र्यांकडे धरला होता व त्यांच्यासोबच दोन वेळा चर्चाही केली होती. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आहे. प्रशासकीय बदल्यांचा खो खो या वर्षी रद्द करून फक्त विनंती बदल्या समुपदेशनाने करण्याबाबतचे आदेश बुधवारी (ता. 5 ) शासनाने काढले. कोरोनाच्या महामारीचा विचार करता शिक्षकांच्या बदल्या करणे गैरसोयीचे आहे. सामाजिक अंतर ठेवण्याच्या दृष्टीने तसेच शिक्षकांच्या अपरिहार्य प्रशासकीय बदल्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी शिक्षकांची संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी शासनाने विचार करून वरील आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाने काढला आहे. शिक्षकांच्या ऑफलाईन पद्धतीने सर्व प्रकारच्या बदल्या करण्याबाबत आदेश 15 जुलै रोजी काढला होता. मात्र अता नव्याने काढलेल्या आदेशामुळे शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. विनंती बदल्यांचा आदेश निघाल्याने शिक्षकांच्या यावर्षी गैरसोयी होणार नाहीत. या निर्णयाचे शिक्षकांनी स्वागत केले आहे. आमदार निलेशजी लंके म्हणाले, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिक्षकांच्या प्रशासकीय बदल्या गैरसोयीच्या ठरल्या असत्या. शिक्षकांच्या मागणीनुसार मी प्रयत्न केला होता. आता फक्त विनंती बदल्या होणार असल्याने ज्यांची गैरसोय आहे, त्यांच्याच बदल्या होणार असल्याने अनेकांची गैरसोय टळणार आहे. पारनेर तालुका प्राथमिक शिक्षक संघांचे अध्यक्ष कारभारी बाबर म्हणाले, शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात आमदार निलेश लंके यांनी शिक्षकांच्या संभाव्य गैरसोयी टाळण्याबाबत शासनदरबारी केलेल्या पाठपुराव्याने विनंती बदलीचा आदेश निघाला आहे त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

