तनपुरे कारखान्याच्या पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे मंजूर... ‘यांना’ मिळणार संधी

राहुरी ( अहमदनगर ) : डॉ . बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष उदयसिंह पाटील व उपाध्यक्ष शामराव निमसे यांनी दिलेले पदाचे राजीनामे सोमवारी ( ता . ३ ) संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले . जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अधिपत्याखाली १० दिवसात नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया होणार आहे .

चार वर्षांपूर्वी तनपुरे कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सभासदांनी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील व खासदार डॉ . सुजय विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली परिवर्तन मंडळाच्या ताब्यात कारखान्याची सूत्रे दिली . त्यावेळी आर्थिक परिस्थितीमुळे कारखाना बंद पडला होता . उदयसिंह पाटील व शामराव निमसे यांची अनुक्रमे अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली . त्यानंतर कारखाना सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला . तत्कालीन आमदार शिवाजी कर्डिले यांनी जिल्हा बँकेचे कारखान्याचे थकीत कर्जाचे पुनर्गठन करण्यास मदत केली . त्यामुळे , मोठा अडसर दूर झाला .

तीन वर्ष बंद पडलेला कारखाना पूर्ववत सुरू झाला . दोन वर्ष हंगाम यशस्वी पार पडला . गेल्यावर्षी ऊस टंचाईमुळे कारखाना बंद राहिला . त्यामुळे जिल्हा बँकेचे कर्ज थकले . कारखाना पुन्हा बँकेच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली . परंतु , पुन्हा एकदा माजी आमदार कर्डिले मदतीला धावले . खासदार डॉ . विखे पाटील , कारखान्याचे अध्यक्ष पाटील , उपाध्यक्ष निमसे व संचालक मंडळाच्या विनंतीवरून , जिल्हा बँकेने कर्जफेडीसाठी एक वर्ष मुदतवाढ दिली . त्यामुळे कारखान्याचा आगामी गळीत हंगाम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला . पुढील वर्षी कारखान्याची निवडणूक होणार आहे . एक वर्षासाठी नवीन अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड होणार आहे . कारखान्याचे सूत्रधार आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे व्याही नामदेवराव ढोकणे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत . उपाध्यक्षपदी कुणाची वर्णी लागते . याकडे तालुक्याचे लक्ष वेधले आहे .

कारखान्याचे मार्गदर्शक आमदार राधाकृष्ण विखे - पाटील व खासदार डॉ . सुजय विखे पाटील यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली . प्रतिकूल परिस्थितीत श्रेष्ठींच्या व सभासदांच्या आशीर्वादाने जबाबदारी यशस्वी पार पाडली . याचे समाधान आहे . चार वर्षांपूर्वी ठरल्याप्रमाणे श्रेष्ठींच्या आदेशानुसार २८ जुलैला मी व उपाध्यक्ष निमसे यांनी राजीनामा दिला . सोमवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत दोघांचे राजीनामे मंजूर झाले . - उदयसिंह पाटील , अध्यक्ष , तनपुरे साखर कारखाना संपादन : अशोक मुरुमकर

