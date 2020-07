तहसीलदारांचा चढता पारा.. वाळूचोरांचे वाजले बारा!

शेवगाव : महसूल विभागाने मागील 15 दिवसांत वाळू, खडी व मुरमाची अवैध वाहतूक करणारी 14 वाहने ताब्यात घेतली. त्यांच्यावर कारवाई करीत 26 लाख 63 हजार 650 रुपये दंड ठोठावला. त्यातील 9 वाहनांकडून 13 लाख 78 हजार 950 रुपये दंड वसूल केल्याची माहिती तहसीलदार अर्चना भाकड यांनी दिली. हेही वाचा : दबाव आणल्यास लिंबखरेदी करणार नाही.. गेली दोन महिने कोरोनाबाबत खबरदारी आणि उपाययोजनात प्रशासन व्यस्त होते. महसूल विभागात प्रभारीराज सुरू असल्याने तालुक्‍यात वाळू, खडी, मुरुम आणि मातीचा बेसुमार उपसा सुरू होता. या अवैध वाहतुकीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने हा व्यवसाय जोमात चालला होता. दरम्यानच्या काळात शेवगावला तहसीलदार भाकड यांची बदली झाली. त्यांनी तालुक्‍यातील वाळूसह इतर गौण खनिज चोरी करणाऱ्यांची माहिती संकलीत केली. 13 लाख 78 हजार रुपये वसूल तालुक्‍यातील नदी, नाले व ओढ्यांची पाहणी केली असता, मोठ्या प्रमाणात वाळू व मुरमाचा अवैध उपसा सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर त्यांनी कारवाईचे धडक सत्र राबवित गेल्या 15 दिवसांत विनापरवाना वाळूवाहतूक करणाऱ्या सहा डंपरवर 9 लाख 12 हजार 950 रुपये, खडी वाहतूकीच्या सहा डंपरवर 13 लाख 31 हजार 50 रुपये, तर मुरमाच्या दोन डंपरवर 4 लाख 19 हजार 650, असा एकूण 14 वाहनांवर 26 लाख 63 हजार 650 रुपये दंड ठोठावला. त्यातील 9 वाहनमालकांनी 13 लाख 78 हजार 950 रुपये दंड भरला आहे. इतर पाच वाहनमालकांनी अद्याप दंड भरलेला नाही. वाळूचोरांचे धाबे दणाणले तहसीलदारांच्या या कारवाईमुळे वाळूसह मुरुम, माती, खडीची अवैध वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहे. शिवाय तालुका महसूल प्रशासनास दिलेले वार्षिक आठ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अशा कारवाईत सातत्य राखणे गरजेचे आहे, अन्यथा तो नेहमीप्रमाणे केवळ एक फार्स ठरण्याची शक्‍यता आहे. वाळूचोरांचे नेटवर्क सतर्क मुंगी येथील गोदावरी नदीतील वाळूला राज्यातून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे लिलाव होवो न होवो, या परिसरातील नदीसह व ओढ्या-नाल्यातून वाळूचा बेसुमार उपसा होतो. महसूल व पोलिस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम राबवित सातत्याने कारवाई केली, तर त्यास निश्‍चित आळा बसेल. वाळूचोरांच्या सतर्क नेटवर्कमुळे पोलिस किंवा महसूल पथकाच्या कारवाईपूर्वीच कुणकुण लागत असल्याने दरवेळी टाकलेला छापा निव्वळ फार्स ठरतो. पकडलेली वाहने सोडून देण्याचे प्रकार अवैध वाहतूक करणारी वाहने पकडल्यानंतर, जागेवर तडजोड करून सोडून देण्याचे प्रकार यापूर्वी तालुक्‍यात अनेकदा घडले आहेत. शिवाय कारवाईनंतर तहसील किंवा पोलिस ठाण्यात आणलेली वाहने परस्पर सोडून देण्याचे प्रतापही घडत असतात. त्यामुळे प्रशासनातील अशा दुव्यांना शोधण्याचे आव्हान तहसीलदार भाकड यांच्यासमोर आहे.

