लेबर पुरवणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टर महिलेला मारहाण करुन दोन लाखाचा ऐवज लंपास

पारनेर ( अहमदनगर ) : धोत्रे ( ता . पारनेर ) येथील हॉटेल अभिषेक जवळ पाण्याच्या टाकी जवळ आठ ते दहा जणांनी मानेगाव ( ता . सिन्नर ) येथील चंद्रकला गोपाल गवळी ( वय 40) लेबर कॉन्ट्रॅक्टर यांना मारहाण करून सोन्याचे दागिणे व रोख रक्कम असा सुमारे दोन लाख तीन हजाराचा ऐवज लुटून नेला . या बाबतची फिर्याद गवळी यांनी पारनेर पोलिस ठाण्यात दिली आहे . यातील संशयीत म्हणून आठ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले . गवळी या लेबर कॉन्ट्रॅक्टर आहेत . त्या मजूर पुरविण्याचे काम करत होत्या . त्यांनी संशयित आरोपी नामदेव उर्फ नामा व त्याचा मामा पंढरी उर्फ पंड्या यांना मजूर देण्याचे ठरविले होते . त्यासाठी त्या धोत्रे येथे आल्या होत्या . मात्र त्या वेळी त्यांनी व त्यांचे सात ते आठ साथीदार यांनी धोत्रे येथे अभिषेक हॉटेल जवळ पाण्याच्या टाकी नजिक कच्या रस्त्यावर आल्यावर आरोपींनी गवळी यांच्या जवळील दागिणे चाकूचा धाक दाखवत बळजबरीने हिस्कावून घेतले . त्यास गवळी यांचा भाऊ अक्षय व बहिणीचा मुलगा दिपक यांनी प्रतिकार केला असता त्यांना लाथा बुक्यांनी व काठीने मारहाण केली . यावेळी गवळी यांच्या जवळील सोन्याचे दागिणे तसेच रोख रक्कम अशा एकूण दोन लाख तीन हाजार रूपये किंमतीचा माल चोरून ते पळून गेले . या बाबत गवळी यांनी पारनेर पोलिस ठाण्यात वरील संशयित आरोपींच्या विरोधात फिर्याद दिली . या बाबत पारनेर पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . घटनेनंतर पोलिस उपअधिक्षक अजित पाटील तसेच सहाय्क पोलिस निरीक्षक राजेश गवळी यांनी घटनास्थळाला भेट दिली . यातील संशयीत आठ आरोपींना पोलीसांनी ताब्यात घेतले असून प्रमुख दोन आरोपी मात्र फरार झाले आहेत . या आठ जणांना पारनेर पोलीसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांना अटतक करण्येचे काम रात्री उशीरापर्यंत सुरू होते . या बाबत मात्र परीसरात वेगळीच चर्चा सुरू आहे . हा खरा दरोडा नसून हा कमी किंमतीत सोने देतो यातून हा प्रकरा घडला आहे . मात्र संबधीतांनी आपली फसवणुक झाल्याचे समजल्यावर लुटल्याचा बहाणा करत गुन्हा दाखल केला आहे अशी चर्चा अता या परीसरात सुरू आहे . हा स्वस्तात सोने घेण्याच्या नादात झालेली फसवणुक आहे , अशी जोरदार परीसरात चर्चा आहे .

संपादन : अशोक मुरुमकर

