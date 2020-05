कुकडीच्या आवर्तनाला लागणार इतके दिवस

श्रीगोंदे : "कुकडी'तून सोडण्यात येणाऱ्या आवर्तनाबाबत निश्‍चित निर्णय अद्यापही झाला नसला, तरी हे आवर्तन 10 जूनच्या आसपास सुटेल, अशी शक्‍यता आहे. पिंपळगाव जोगे धरणाचे आवर्तन सध्या सुरू असल्याने येडगाव धरणात तेथून पाणी घेता येत नाही. दरम्यान, 4 टीएमसी पाणी आवर्तनासाठी मिळताना 33 दिवसांचे आवर्तन करण्याचे धोरण "कुकडी'चे अधिकारी आखत असले, तरी त्यासाठी अजून पंधरा दिवसांचा काळ जाणार आहे. कुकडी प्रकल्पातून डाव्या कालव्याचे आवर्तन करण्याबाबत 29 एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगगद्वारे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी लाभक्षेत्रातील आमदार, खासदार यांच्यासह कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेतली होती. तीत निर्णय न झाल्याने आवर्तनाचे अधिकार पाटील यांना देण्यात आले होते. या आवर्तनासाठी पिंपळगाव जोगे धरणाच्या अचल साठ्यावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. पिंपळगाव जोगेमध्ये असलेल्या उपयुक्त पाण्यातून त्या भागात आवर्तन सुरू आहे. ते 5 जूनपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर पिंपळगाव जोगेमधून येडगाव धरणात फिडिंग सुरू होईल. डिंभे व माणिकडोहमधूनही त्याचदरम्यान पाणी येडगावमध्ये सोडण्यास सुरवात होईल. येडगाव धरणात आवर्तन सुरू करण्यायोग्य पाणी येण्यास 10 जून उजाडणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, हे आवर्तन पिण्यासाठी होणार आहे. तिन्ही धरणांतून येडगावमध्ये पाच टीएमसी पाणी घेता येईल व त्यातील चार टीएमसी पाणी आवर्तनात वापरता येणार आहे.

पिंपळगाव जोगे धरणाचे आवर्तन संपल्याशिवाय येडगावमध्ये पाणी घेता येणार नाही. त्यापूर्वी या पाण्यालाही राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. 10 जूनच्या आसपास पाणी सुटेल, अशी सद्यःस्थिती आहे.

- स्वप्नील काळे, कार्यकारी अभियंता, कुकडी प्रकल्प

Web Title: Rotation will be available from Kukdi canal on 10th June