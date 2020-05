...त्यांची भरण्यासाठी उडाली झुंबड! काय ते पाहा 

नगर : कल्याण-विशाखापट्टणम महामार्गावर आज सकाळी करंजी घाटात अवघड वळणावर परभणीकडे जाणारा डिझेलचा टॅंकर उलटला. त्यामुळे हजारो लिटर डिझेल रस्त्यावर वाहिले. डिझेल भरण्यासाठी स्थानिकांची झुंबड उडाली होती. कल्याण-विशाखापट्टणम महामार्गावर आज सकाळी पाथर्डी तालुक्‍यातील करंजी घाट येथे अवघड वळणावर डिझेल नेणारा टॅंकर उलटला. चोवीस हजार लिटर डिझेल घेऊन टॅंकर वसमत, परभणी येथे डिझेल घेऊन चालला होता. आज सकाळी करंजी घाटातील अवघड वळणावर चालकांचा ट्रकवरील ताब्यात सुट्यानंतर टॅंकर रस्ता दुभाजकाला धडकून पलटी झाला. त्यामुळे हजारो लिटर डिझेल रस्त्यावर सांडले. घटनेची माहिती मिळताच करंजी परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. रस्त्यावर डिझेलचा पाट वाहत होता. अनेकांनी ड्रम, बॉटल आणून रस्त्यावर वाहणारे डिझेल भरून नेले. डिझेल भरून नेण्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या अपघातात टॅंक बाळासाहेब गर्जे (रा. पाटसरा, ता. आष्टी) सुदैवाने बचावला असून, त्याला चांगलाच मुक्का मार लागला आहे. घटनेची माहिती समल्यानंतर पाथर्डी पोलिसही घटनास्थळी पोहोचले होते. याप्रकरणी उशिरापर्यंत चौकशी सुरू होती.



