संत लुक कोविड सेंटर निधीअभावी आले अडचणीत

श्रीरामपूर ः शहरातील संत लुक रुग्णालयातील कोरोना उपचार विभाग निधीअभावी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांवर उपचार करणे अवघड झाल्याने रुग्णालय संचालकांनी स्थानिक प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. निधीअभावी उपचार सुविधा बंद करण्याची वेळ आल्याची माहिती रुग्णालयाने प्रशासनाला कळविली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कोरोनाबाधितांवर उपचारांसाठी संतलुक रुग्णालय ताब्यात घेतले. रुग्णालयातून आतापर्यंत 600 हून अधिक रुग्ण बरे झाले आहेत. सध्या बाधित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र, उपचार सुविधांसाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. सध्या कोरोना विभाग वगळता इतर उपचार सुविधा बंद असल्याने रुग्णालयासाठी मिळणारे उत्पन्न थांबले आहे. त्यामुळे कामगारांच्या पगारासह उपचार सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत. तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी संतलुक रुग्णालयाने तहसीलदार प्रशांत पाटील यांच्याकडे केली. संतलुक व्यवस्थापनाशी प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. वसंत जमधडे, तालुका आरोग्याधिकारी डॉ. मोहन शिंदे यांची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीनंतर निधीबाबत आमदार लहू कानडे यांनी जिल्हा आरोग्य विभागासह जिल्हाधिकाऱ्यांशीही चर्चा केल्याचे समजते. तहसीलदार पाटील म्हणाले, की संतलुक रुग्णालयाने रुग्णांना चांगल्या सुविधा पुरविल्या आहेत. त्यामुळे शासनाकडून लवकरच रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध होईल. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील रुग्णांची नोंदणी करून निधीची व्यवस्था केली जाईल. जिल्हा आरोग्य विभागाकडूनही निधीबाबत कार्यवाही सुरू आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

