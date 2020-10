अशोक कारखान्याच्या चौकशीसाठी पुन्हा तेच अधिकारी

श्रीरामपूर ः शेतकरी संघटनेने केलेल्या तक्रारीनुसार येथील अशोक साखर कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी साखर आयुक्तांनी प्रथम विशेष लेखापरिक्षकांची नेमणूक केली. सदर चौकशीत माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांनी हस्तक्षेप करुन चौकशी अधिकारी बदलविल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी उपस्थित केला आहे. चौकशी अधिकारी बदली केल्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी काल नगर येथील प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्या दालनात धरणे आंदोलन करुन पूर्वी नेमलेल्या चौकशी अधिकर्यांची फेरनियुक्ती करण्याची मागणी केल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी दिली. त्यामुळे आता पुन्हा आधीच्या चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक पुर्ववत केली. अशोक कारखान्याच्या कारभाराची चौकशी होणार असल्याचे संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे, जिल्हा संघटक युवराज जगताप यांनी सांगितले.

अशोक कारखाना चौकशीप्रकरणी शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे अनेकदा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्याची दखल घेत साखर आयुक्तांनी चौकशीसाठी विशेष लेखा परीक्षक आर. जे. देशमुख यांची नियुक्ती केली होती. त्यांनी 80 टक्के चौकशी अहवाल पूर्ण केला. सदर तक्रारीत तथ्य असल्याचे निदर्शनास आल्याने देशमुख यांच्याबाबत साखर आयुक्तांकडे तक्रार करून चौकशी अधिकारी बदलला गेला. त्याची माहिती मिळताच शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष औताडे, युवराज जगताप, प्रहार जनशक्तीचे अभिजित पोटे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सुरेश ताके यांच्यासह महादेव आव्हाड, बाळासाहेब खर्जुले, महारुद्र, बच्चू मोढवे, शरद पवार, बबन उघडे यांनी नगर येथील प्रादेशिक सहसंचालकांच्या दालनात काल धरणे आंदोलन केले. आंदोलनादरम्यान, राज्यमंत्री बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी फोनद्वारे चर्चा केली. त्यांनी याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी चर्चा करुन देशमुख यांची फेर नेमणूक करण्याची मागणी केल्यानंतर शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी समाधान व्यक्त केले.

