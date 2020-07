गाऱ्हाणे तरी कोणाकडे मांडायचे; ...अशी केली जातेय वाळू चोरी

संगमनेर ( अहमदनगर ) : प्रशासनाला न जुमानता दिवसाढवळ्या खुलेआम सुरु असलेला वाळू उपसा संगमनेर शहर व तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे . जगाला थांबवणारी कोरोनाची महामारीही या तस्करीला आळा घालण्यात अपयश ठरली आहे . पर्यावरणाचा ऱ्हास उघड्या डोळ्यांनी न बघवणाऱ्या संगमनेरातील वृक्ष परिवाराने आमरण उपोषणाचा इशारा देत , वाळू तस्करी थांबवण्याची विनंती प्रशासनाला केली आहे . अनेकदा आर्ज करुनही प्रशासनावर परिणाम होत नसल्याने गाऱ्हाणे कोणाकडे मांडायचे हा प्रश्न पर्यावरणप्रेमी नागरिकांना पडला आहे . अहल्यादेवींच्या काळातील प्राचिन घाट , प्रवरेकाठची वनराई व पुरातन मंदिराच्या परिसरात सकाळ सायंकळी फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना हा वाळूचा खेळ त्रस्त करीत आहे . काही वर्षातील प्रचंड वाळु उपशामुळे संगमनेरच्या नदीपात्रातील खडक उघडे पडू लागले आहेत . रात्रंदिवस वाळु तस्करांच्या टोळ्या नदीपात्रातच तळ ठोकून मोफतच्या गौण खनिजाची लुट करीत आहेत . नदीपात्रात पाणी असतांनाही वाहनांच्या रबरी ट्युबचा वापर करुन भर दिवसा वाळूचोरी सुरु आहे . शासकिय गौणखनिजांचे रक्षण करणाऱ्या यंत्रणेच्या दुर्लक्षामुळे वाळू तस्करांचे चांगलेच फावले आहे . संगमनेरच्या पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या वृक्ष परिवाराने यासाठी राजकिय धुरिणांसह वाळू तस्करांनाही विनंत्या केल्या . मात्र तरीही परिणाम न झाल्याने , महसुल विभागाला आमरण उपोषणाचे निवेदन देत साकडे घातले आहे . या अनिर्बंध वाळू तस्करीमुळे प्राचिन गंगामाई घाटाचे अस्तित्व धोक्यात येवू पाहत आहे . भंगाराच्या भावात घेतलेल्या निकामी वाहनातून दिवसा , वर्दळीच्या रस्त्याने होणारी वाळू वाहतूक संगमनेरकरांना अस्वस्थ करीत आहे . या निवेदनावर वृक्ष परिवाराचे अध्यक्ष डॉ . राजेंद्र के . मालपाणी , जगदिश आट्टल , प्रकाश गोडगे , विनोद कासट , प्रकाश राठी , गिरीश सोमाणी , ओमप्रकाश आसावा , गणेशलाल बाहेती , राजेंद्रप्रसाद सोमाणी , नंदलाल लोहे , राजगोपाल कलंत्री व अशोक राठी आदी पर्यावरणप्रेमींच्या सह्या आहेत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Sand theft is done in Sangamner taluka due to negligence of administration