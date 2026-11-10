अहिल्यानगर

Fodder Crisis: दुष्काळात चाऱ्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन ;साडेचार हजार शेतकऱ्यांना २२ टन मका बियाणे वाटप

Sangamner Fodder Crisis : संगमनेर तालुक्यात कमी पावसामुळे आगामी काळात जनावरांच्या चारा टंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने साडेचार हजार शेतकऱ्यांना २२ टन मका बियाण्याचे वाटप केले आहे.
Maize seeds distributed to farmers in Sangamner to promote green fodder production and prevent livestock fodder shortages.

Maize seeds distributed to farmers in Sangamner to promote green fodder production and prevent livestock fodder shortages.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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संगमनेर,: संगमनेर तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात सर्वाधिक पशुधन संगमनेर तालुक्यात असल्याने आगामी काळात जनावरांसाठी चारा टंचाई निर्माण होणार आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पशुधनाला चारा उपलब्ध व्हावा, यासाठी तालुका पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागामार्फत तालुक्यातील जवळपास साडेचार हजार शेतकऱ्यांना २२ टन मका बियाण्याचे वाटप करण्यात आले आहे, अशी माहिती सहायक आयुक्त, तालुका पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय अधिकारी प्रदीप खंडेराव यांनी दिली.

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