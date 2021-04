सिद्धटेक: 'संकष्टी'ला 'कोरोना'चे संकट; भाविकांचा अत्यल्प प्रतिसाद

सिद्धटेक (अहमदनगर) : कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर मागील अंगारक चतुर्थीला भाविकांच्या मिळालेल्या संमिश्र प्रतिसादानंतर संकष्टी चतुर्थीलाही भाविकांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पहाटेपासूनच सर्वत्र शुकशुकाट होता. आता पुन्हा दिवसेंदिवस भाविकांची संख्या रोडावत चालली आहे. दरम्यान, राज्यातील इतर अष्टविनायकस्थळे बंद असताना नगर जिल्ह्यातील एकमेव असलेल्या सिद्धटेक येथील सिद्धिविनायक मंदिर खुले ठेवण्यामागील महसूल विभागाचे धोरण मात्र अनाकलनीय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. नगर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्ताने अत्यंत कमी भाविकांनी श्रीसिद्धिविनायकाचे दर्शन घेतले. त्यामुळे अनेकदा दर्शन रांग रिकामीच दिसत होती. सायंकाळनंतर काही प्रमाणात भाविकांच्या संख्येत वाढ झाली होती. दरम्यान, ग्रामपंचायत, महसूल, आरोग्य तसेच पोलिस प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यात आल्या नव्हत्या. जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश बासनात कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी धार्मिक ठिकाणी भाविकांना मास्क सक्तीचे करण्याबरोबरच संबंधित मंदिर व्यवस्थापनाने तापमापक तसेच सामाजिक अंतर राखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. यातील निर्जंतुकीकरण वगळता कुठलीही उपायोजना व्यवस्थापनामार्फत करण्यात आली नव्हती.

