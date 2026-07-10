Sant Nilobaray Maharaj Palkhi : निळोबाराय महाराजांच्या पालखी सोहळ्याचे पंढरपूरकडे भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान

पारनेर - टाळ-मृदंगाच्या गजरात, एकोबा, तुकोबा, निळोबा गजरात व हरिनामाच्या जयघोषात अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 'प्रति पंढरपूर' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र पिंपळनेर येथून सद्गुरुनिष्ठ निळोबाराय महाराज यांच्या मानाच्या नवव्या क्रमांकाच्या पालखी सोहळ्याचे आज (ता. 10) पंढरपूरकडे भक्तिमय वातावरणात प्रस्थान झाले..हाती टाळ व भगव्या पताका, गळ्यात मृदंग, कपाळी गंध व मुखी अखंड हरिनाम अश्या अतिशय भक्तिमय वातावरणात पालखी चे प्रस्थान झाले. यावेळी सारा परिसर भक्तिरसाने न्हाऊन निघाला होता .आज सकाळी १० वाजता निळोबाराय महाराजांच्या पिंपळनेर येथील राहत्या वाड्यात पालखीचे विधिवत पूजन करण्यात आले. त्यानंतर पालखी सोहळा निळोबाराय महाराजांच्या संजीवन समाधी मंदिरात आला. दुपारी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्या हस्ते संजीवनी समाधी व पालखीचे विधिवत पूजन करण्यात आले. त्यानंतर दुपारी तीन वाजता मोहनानंद महाराज परंदावडेकर (पंढरपूर)यांचे हरी किर्तन झाले..पालखी प्रस्थान समई जिल्हाधिकारी आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या शुभहस्ते हस्ते निळोबारायांच्या पादुका व पालखी रथाचे पूजन करण्यात आले. तसेच यावेळी निळोबाराय यांच्या अभंग गाथाचे प्रकाशनही करण्यात आले..यावेळी, तहसिलदार गायत्री सौंदाणे, गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे,अप्पर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, पुरोहित दिनकर पिंगळे, संध्या सोनवणे, पालखी सोहळा प्रमुख गोपाळ बुवा मकाशीर देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष अशोक सावंत, सुरेश पठारे, वसंत चेडे, अशोक चेडे, प्रशांत गायकवाड विकासानंद महाराज मिसाळ, समाधान महाराज शर्मा, लक्ष्मण खामकर, सचिव चांगदेव शिर्के, भाऊसाहेब लंटाबळे, सुभाष पठारे आदी उपस्थितीत होते..प्रत्येक वारकऱ्यांनी वारी करताना अंतःकरण शुद्ध ठेवले तर वारी सार्थकी लागते. निळोबाराय क्षेत्राला जोडले जाणारे रस्ते माझ्या कोट्यातील निधीतून मार्गी लावणार, तसेच क्षेत्राला 'अ' वर्ग मिळवून देण्यासाठी मी प्रयत्न करेल.- इंद्रनील नाईक, राज्यमंत्री, उधोग व सार्वजनिक बांधकाम.श्री क्षेत्र निळोबाराय देवस्थान हे जिल्ह्याचे भूषण असून, या क्षेत्राकडे येणारे रस्ते खराब झाल्यामुळे ते रस्ते सिमेंट काँक्रेट होणे गरजेचे आहे.- काशिनाथ दाते, आमदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.